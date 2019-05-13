Вибори в Литві: президента оберуть у другому турі

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Фаворити президентських перегонів у Литві Інгріда Шимоніте та Гітінас Науседа пройшли у другий тур виборів. Набрати понад 50% голосів не зміг жоден із дев'яти кандидатів у президенти.

За попередніми даними, екс-міністр фінансів Шимоніте отримала 26,2% голосів, економіст Науседа - 24,6%.

Чинний прем'єр-міністр країи Саулюс Скверняліс, який також висував свою кандидатуру на посаду президента, вже визнав поразку і пообіцяв залишити свою посаду. Другий тур виборів відбудеться за два тижні, 26 травня.

Литва є парламентською республікою, тому повноваження президента тут дещо обмежені. Попри це їх у президента Литви більше, ніж, приміром, у його колег в Латвії та Естонії.

Глава держави, зокрема, формує зовнішню політику нарівні з урядом, є головнокомандувачем армії, має права законодавчої ініціативи і законодавчого вето. Окрім того, якщо в Латвії та Естонії президента обирає парламент, то в Литві - всі громадяни з правом голосу.

Чинний президент країни Даля Грибаускайте займає посаду президента Литви з 2009 року і на цих виборах балотуватися не могла.

Два референдуми

Одночасно з першим туром виборів у Литві пройшли одразу два референдуми. Один з них - про зменшення кількості депутатів парламенту, інший - про дозвіл подвійного громадянства з країнами, "які відповідають критеріям обраної Литвою європейської та трансатлантичної інтеграції".

Обидва референдуми визнані такими, що не відбулися. Причина - низька явка виборців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Даля Грибаускайте займає посаду президента Литви з 2009 року і не може балотуватися на виборах. Вона запам'яталася жорсткою критикою Росії

Переможі першого туру - хто вони?

Інгріда Шимоніте - економіст, колишня заступниця президента Банку Литви та екс-міністр фінансів, кандидатка від правоцентристської партії "Союз вітчизни - Християнські демократи".

Ця ж партія свого часу підтримувала кандидатуру чинного президента Далі Грібаускайте. До неї належить Вітаутас Ландсбергіс, колишній голова Верховної ради Литви і один з лідерів Союдіса - тієї суспільно-політичної організації, яка домоглася виходу Литви з СРСР та відновлення незалежності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Інгріда Шимоніте не збирається змінювати політику щодо Росії

Гітанас Науседа - теж економіст, який входив до керівництва Банку Литви, проте останні роки працював у приватних банках. Він - безпартійний кандидат.

За словами політолога Лінаса Кояли, незалежні кандидати - нормальна практика для Литви.

"Гітанаса Науседу не підтримує жодна партія, він сам завжди виступав за принципи ліберальної економіки, можна сказати, що він схиляється в правоцентризм", - сказав експерт Російській службі Бі-бі-сі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гітанас Науседа - ліберальний кандидат. Їхати до Москви не збирається, але переривати торгівлю з Росією теж не буде

Відносини з Росією: гірше не буде

Хто б не став новим президентом Литви, малоймовірно, що риторика щодо Росії стане жорсткішою - оскільки жорсткіше, ніж за Далі Грибаускайте, вона навряд чи може бути.

"Ні, ні, ні. Ми не боїмося, нікого не боїмося!", - сказала вона російським журналістам в Брюсселі, відповідаючи на питання про російську загрозу.

Пані Грибаускайте традиційно підтримує антиросійські санкції, послідовно звинувачує Росію в агресії, регулярно викликаючи гнів російських політиків, а російські журналісти час від часу пригадують їй слова про те, що Росія - терористична держава.

На початку свого першого терміну Грибаускайте намагалася побудувати дружній діалог з Росією, проте у 2013-2014 роках у зв'язку з конфліктом навколо України позиція президента змінилася.

При цьому Даля Грибаускайте залишається однією з найпопулярніших людей в країні.

За підсумками опитування однієї з найпопулярніших газет країни Lietuvos rytas, Грибаускайте назвали людиною 2018 року. Литовці довіряють їй більше, ніж будь-кому іншому серед політичного істеблішменту, згідно з опитуванням Baltijos tyrimai в лютому 2019 року.

В Інгріди Шимоніте позиція по Росії схожа, але риторика - дещо м'якша. Вона теж вважає Росію загрозою, змінювати курс щодо неї не збирається, а поступатися принципами заради добросусідства не вважає за потрібне.

Шимоніте обіцяє не наслідувати приклад президента Естонії Керсті Кальюлайд, яка нещодавно побувала з візитом в Москві. За словами Шимоніте, у прагматичного підходу без ідеології можуть бути серйозні політичні наслідки, пише литовське видання Delfi.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Естонії Керсті Кальюлайд у квітні відвідала Росію і зустрілася з Володимиром Путіним. Жоден з лідерів передвиборчих перегонів у Литві не збирається наслідувати її приклад

Гітанас Науседа висловлюється щодо Росії менш прямолінійно, ніж його головні конкуренти. Однак і він вважає політику сусіда агресивною. На його думку, відносини з Москвою можуть змінитися тільки в тому випадку, якщо російський уряд почне дотримуватися мінських угод.

Їхати в Москву він не збирається, але й повністю переривати зв'язки не хоче - особливо якщо мова йде про торгівлю.

"Вважаю, що зв'язки з росіянами мають стати нашим найважливішим пріоритетом, оскільки з цими людьми ми маємо жити і тоді, коли термін повноважень нинішнього кремлівського керівника закінчиться", - цитує його видання Delfi.

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