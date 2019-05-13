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Третина британців стикаються з депресією через вигляд власного тіла, а у кожного восьмого іноді навіть виникають думки про самогубство. Такі результати показало опитування, в якому взяли участь 4 500 респондентів.

У Фонді психічного здоров'я, який проводив дослідження, кажуть, що проблема може зачепити людей будь-якого віку.

Організація виступає за те, щоб соціальні мережі, а також компанії у своїй рекламі, більше турбувалися про те, як саме зображуються тіла людей.

В рамках кампанії, метою якої є привернення уваги до проблеми, фонд збирає особисті історії людей, які з нею стикнулися.

Серед них - 25-річний Джастін Брейвскар з Кройдона. У дитинстві він випадково вилив на себе каструлю з окропом і отримав опіки по всьому тілу.

Джастін цього завжди соромився і вважав, що через свій зовнішній вигляд ніколи не зможе знайти кохання і жити в мирі з собою.

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За його словами, вже у старшому віці він почав думати про реконструктивну хірургію, але справжнім просвітленням для нього стали слова татуювальника, який сказав йому, що його шрами - прекрасні.

"Оскільки більшу частину часу я прикривав свої шрами одягом, для мене все це було справжньою внутрішньою битвою", - каже він.

"Я непокоївся через свої шрами і через те, що про мене подумають люди навколо. Лише кілька років тому я по-справжньому прийняв їх. Вони - частина мене", - додає Джастін.

Тепер у нього є татуювання, які не приховують, а навпаки, підкреслюють його шрами.

Серйозна проблема

Виконавчий директор Фонду психічного здоров'я Марк Роуленд вважає за необхідне привертати більше уваги до цієї проблеми.

"Наше опитування демонструє, що мільйони дорослих у Великій Британії стикаються з проблемами через вигляд свого тіла. Для деяких людей все це дуже серйозно".

"Найвищі показники занепокоєння спостерігаються у жінок, особливо в молодих", - каже пан Роуленд і додає, що значна частина опитаних відчувають сором і відразу до свого тіла.

При цьому, пояснює, Роуленд, від проблеми страждають не лише люди молодого віку: так, кожен п'ятий опитаний віком понад 55 років зізнавався, що відчував тривогу і занепокоєння через вигляд свого тіла.

За словами Роуленда, у рекламі і в соціальних мережах просуваються нереалістичні стандарти краси - тому компаніям і адміністраціям популярних онлайн-майданчиків варто частіше демонструвати людей з різним типом зовнішності.

"Багато людей говорять про соцмережі як про важливий фактор, який змушує їх непокоїтися про своє тіло - і більшість респондентів переконані, що уряд вжити щодо цього додаткових заходів".

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