Філарет заявляє, що УПЦ КП досі існує і допускає розкол

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Почесний патріарх Філарет заявляє про те, що Київський патріархат досі не ліквідований і він планує відновити його діяльність.

Про це Філарет розповів у коментарі телеканалу "1+1".

У грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний собор, на якому створили Православну церкву України та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

У ході собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

У коментарі ж Філарет сказав, що грудневий собор, "то не наш собор, то собор Константинопольської церкви". Один з його аргументів на користь цього твердження - те, що на соборі головував не він, як патріарх, а представник Вселенського патріарха.

Київський патріархат існує?

Філарет запросив архієреїв церкви на 14 травня на традиційне молитовне святкування на честь священномученика Макарія до Києва у Володимирський собор.

Запрошення були на бланках УПЦ Київського патріархату і підписані патріархом Київським і Всієї Руси-України Філаретом.

Ба більше - у запрошеннях написано, що 14 травня це свято відзначає саме УПЦ КП, а про ПЦУ жодного слова.

У коментарі журналістам "1+1" Філарет заявив, що Київський патріархат не ліквідований.

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"Хочуть подати, що він ліквідований. Ліквідувати Київський патріархат може той, хто його створив", - заявив ієрарх.

"Є патріарх. Раз є патріарх, значить є патріархат, є Київська патріархія і тому повертати патріархат не треба, він є і повинен бути", - сказав Філарет.

Він допустив, що Київський патріархат не матиме визнання спочатку, проте "прийде час, коли буде визнаним".

Джерело в оточенні Філарета розповіло BBC, що його позиція "полягає у тому, що ПЦУ — це і є Київський патріархат. Рано чи пізно Київська митрополія буде київським патріархатом".

Подібну позицію ВВС висловлював і колишній екзарх Константинополя архієпископ Даниїл, який вказував, що надання патріархату — це справа майбутнього після об'єднання українських православних. Але він наголошував — самостійна спроба проголосити себе патріархатом порушуватиме томос.

Згідно з даними реєстру Міністерства юстиції, релігійна організація під назвою "Київська патріархія Української православної Церкви Київського патріархату" досі існує, не перебуває у процесі ліквідації, а її головою значиться Філарет.

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Водночас, Міністерство культури оприлюднило заяву про те, що УПЦ КП припинила свою діяльність після того, як стала частиною ПЦУ.

На питання, чи допускає він, що такі його дії можуть призвести до розколу у церкві, Філарет сказав: "Допускаю, але ми створимо єдину церкву — Київський патріархат, обов'язково".

Він додав, що може скликати помісний собор церкви, на якому можуть розглянути питання внесення змін до статуту, проте яких саме не уточнив.

Слова Філарета щодо УПЦ КП прокоментував і сам предстоятель ПЦУ Епіфаній.

На своїй сторінці у Facebook Епіфаній написав, що "повернення до попередньої структури Київського патріархату означає повернення назад, в ізоляцію, втрату томосу й усіх здобутків церковної незалежності.

Стосунки з Епіфанієм

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Як розповідають джерела ВВС, саме Філарет запропонував кандидатуру Епіфанія як предстоятеля нової церкви, проте в обмін міг висунути низку вимог щодо своєї майбутньої ледь не провідної ролі в ПЦУ — щоб він керував усіма справами тут, а Епіфаній представляв церкву назовні.

Зараз же Філарет заявив, що чинний предстоятель ПЦУ не спілкується з ним і не співпрацює у питаннях керівництва церквою.

"Претензії такі, що він повинен співпрацювати зі мною як з патріархом", — сказав ієрарх про свої стосунки з Епіфанієм.

Він додав, що таким чином порушуються домовленості, які уклали перед об'єднавчим собором.

Почесний патріарх відзначив, що у цьому питанні "пішли по шляху неправди".

За словами Філарета, предстоятель ПЦУ з моменту її створення жодного разу не співслужив із ним, а зустрічався усього "чотири, чи п'ять разів".

За даними джерел ВВС в оточенні Епіфанія, Філарет спілкується із ним тільки у формати "ультиматумів".

"Через те, що немає спілкування, а воно повинно бути, церква розділилась. І тому зараз моє завдання як патріарха — зберегти Київський патріархат — зберегти українську церкву", — заявляє Філарет.

Джерела ВВС і в оточенні Філарета, і Епіфанія визнають — відсутність співслужіння частково влаштовує їх обох через розбіжність, хто головніший на службі й хто кого має першим поминати.

Після розповсюдження у ЗМІ інформації про запрошення від Філарета на 14 травня до Києва предстоятель ПЦУ заявив, що не отримував його. Після цієї заяви Філарет 10 травня таки запросив Епіфанія.

Але написав, що раніше не запрошував, бо за останні п'ять місяців той не співслужив й "виникла думка, може вона помилкова, що ви вважаєте приниженням служити з патріархом Філаретом".

Керівництво церквою

Копирайт изображения POMISNA.INFO Image caption Засідання синоду ПЦУ 6 лютого 2019 року. Філарет праворуч від Епіфанія. Синоди УПЦ КП проходили не за круглим столом, а на чолі сидів предстоятель.

Ще одне проблемне питання у стосунках двох ієрархів - скликання першого засідання синоду ПЦУ - головного керівного органу церкви.

За даними джерел ВВС, Філарет вимагав, щоб синод скликали не відповідно до процедури, яка передбачена томосом та ухваленим 15 грудня за підтримки Константинополя статутом, а фактично зібрати синод колишньої УПЦ Київського патріархату. Головну роль на ньому мав грати сам Філарет.

Врешті синод скликали за принципом, який прописаний у статуті. Троє тимчасових постійних членів - Філарет та митрополити Макарій (колишній предстоятель УАПЦ) і Симеон (УПЦ МП) як представники церков, що влились в ПЦУ. Решта членів - тимчасові й будуть змінюватись за принципом ротації.

За результатами синоду Філарет отримав надзвичайно прибуткову київську єпархію, йому також залишили Володимирський собор.

Хоча тут Епіфаній відійшов від букви статуту і призначив до першого синоду не чітко за старшинством висвячення в єпископи, а додав туди більше молоді.

Окрема історія, як стверджують в оточенні Епіфанія, - протистояння за контроль над Михайлівським монастирем, який став кафедральним храмом ПЦУ.

Фінанси церкви - не менш важливе питання і Філарет зберіг дуже вагомий вплив на грошові потоки у ній.

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