Джуліан Ассанж: Швеція відновила розслідування щодо зґвалтування
Шведська прокуратура знову відкрила розслідування за звинуваченням у зґвалтуванні, висунутому проти співзасновника Wikileaks Джуліана Ассанжа.
Розслідування відновили на прохання адвоката можливої жертви.
Ассанж, який заперечує звинувачення, уникав екстрадиції до Швеції протягом семи років після того, як у 2012 році отримав притулок в еквадорському посольстві в Лондоні.
Еквадор передав його правоохоронцям минулого місяця. Його засудили на 50 тижнів в'язниці за порушення умов застави.
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Зараз співзасновник Wikileaks перебуває у в'язниці Бельмарш у Лондоні.
Шведські прокурори вирішили відмовитися від розслідування зґвалтування два роки тому, повідомивши, що вони не можуть просувати справу, поки Ассанж залишається в еквадорському посольстві.
Його виселення з посольства та рішення про повторне відкриття розслідування, ймовірно, порушують питання про те, який запит про екстрадицію матиме перевагу: Швеції або США.
США хочуть видачі Ассанжа з Великої Британії, звинувативши його у публікації таємних військових та дипломатичних матеріалів у 2010 році.
Уродженцю Австралії Ассанжу висунуті звинувачення у змові для викрадення даних з комп'ютерів у США. Його звинувачують в участі в одному з найбільших витоків урядових таємниць, за що співзасновнику Wikileaks може загрожувати ув'язнення на строк до п'яти років.
Справа Ассанжа
Спочатку обвинувачення проти Ассанжа у зґвалтуванні висунули дві жінки у 2010 році у Швеції. З того часу справу закрили.
Ассанж стверджував, що секс з двома жінками у нього був за згодою, а обвинувачення у зґвалтуванні нібито мають на меті видати його США.
Щоб продемонструвати свою невинуватість, він сам у грудні 2010 року прийшов до поліцейської дільниці в Лондоні, де його заарештували.
Але через 9 днів Високий суд у Лондоні випустив засновника WikiLeaks під заставу.
У 2012 році, після того як британський суд розпорядився щодо його арешту за справою про видачу шведській владі, Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні.
У 2017 році прокуратура Швеції припинила розслідування справи про зґвалтування, оскільки Ассанжу не могли вручити повістку, поки він був у посольстві.
Там він перебував до 11 квітня 2019 року, коли йому відмовили в подальшому проживанні на території дипустанови. Того ж дня його затримала лондонська поліція.
Прокуратура Швеції повідомила, що міркує над тим, щоб знову відкрити справу проти Ассанжа.
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