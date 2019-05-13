Копирайт изображения Getty Images Image caption Джуліана Ассанжа арештували у квітні, після того як Еквадор відмовив йому у притулку і передав британським правоохоронцям

Шведська прокуратура знову відкрила розслідування за звинуваченням у зґвалтуванні, висунутому проти співзасновника Wikileaks Джуліана Ассанжа.

Розслідування відновили на прохання адвоката можливої жертви.

Ассанж, який заперечує звинувачення, уникав екстрадиції до Швеції протягом семи років після того, як у 2012 році отримав притулок в еквадорському посольстві в Лондоні.

Еквадор передав його правоохоронцям минулого місяця. Його засудили на 50 тижнів в'язниці за порушення умов застави.

Зараз співзасновник Wikileaks перебуває у в'язниці Бельмарш у Лондоні.

Шведські прокурори вирішили відмовитися від розслідування зґвалтування два роки тому, повідомивши, що вони не можуть просувати справу, поки Ассанж залишається в еквадорському посольстві.

Його виселення з посольства та рішення про повторне відкриття розслідування, ймовірно, порушують питання про те, який запит про екстрадицію матиме перевагу: Швеції або США.

США хочуть видачі Ассанжа з Великої Британії, звинувативши його у публікації таємних військових та дипломатичних матеріалів у 2010 році.

Уродженцю Австралії Ассанжу висунуті звинувачення у змові для викрадення даних з комп'ютерів у США. Його звинувачують в участі в одному з найбільших витоків урядових таємниць, за що співзасновнику Wikileaks може загрожувати ув'язнення на строк до п'яти років.

Справа Ассанжа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джуліан Ассанж провів в посольстві Еквадору майже 7 років, зрідка з'являючись на балконі дипмісії із заявами

Спочатку обвинувачення проти Ассанжа у зґвалтуванні висунули дві жінки у 2010 році у Швеції. З того часу справу закрили.

Ассанж стверджував, що секс з двома жінками у нього був за згодою, а обвинувачення у зґвалтуванні нібито мають на меті видати його США.

Щоб продемонструвати свою невинуватість, він сам у грудні 2010 року прийшов до поліцейської дільниці в Лондоні, де його заарештували.

Але через 9 днів Високий суд у Лондоні випустив засновника WikiLeaks під заставу.

У 2012 році, після того як британський суд розпорядився щодо його арешту за справою про видачу шведській владі, Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні.

У 2017 році прокуратура Швеції припинила розслідування справи про зґвалтування, оскільки Ассанжу не могли вручити повістку, поки він був у посольстві.

Там він перебував до 11 квітня 2019 року, коли йому відмовили в подальшому проживанні на території дипустанови. Того ж дня його затримала лондонська поліція.

Прокуратура Швеції повідомила, що міркує над тим, щоб знову відкрити справу проти Ассанжа.

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