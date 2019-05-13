Копирайт изображения Getty Images

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook відеозвернення релігійних діячів до мешканців Донбасу і Криму.

На відео представники різних конфесій та церков говорять про мир та любов до ближнього.

"Я звертаюсь зі словами любові та заради Господа прошу тих людей, від яких це залежить, припинити говорити мовою гармат, зброї, автоматів", - сказав у відеозверненні предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій.

Крім того, вони висловлюють сподівання на встановлення миру на Донбасі й відновлення єдності України.

Онуфрій заявив, що сподівається на вирішення суперечностей у переговорах.

"Молимося за справедливий мир для усіх нас", - сказав на завершення предстоятель УГКЦ Святослав.

Взяв участь у відеозверненні й почесний патріарх Філарет, проте не предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

За даними джерел BBC в оточенні Епіфанія, йому пропонували з'явитися на відео, проте він відмовив.

Ієрарху не сподобався текст, який йому пропонували озвучити, про те, що "говорити потрібно не мовою гармат".

За словами співрозмовників, Епіфаній хвилювався, що виглядатиме немов він закликає до перемовин із лідерами бойовиків.

Також предстоятель церкви переживав, що участь у відео його і Філарета призведе до різночитань у тому, хто в ПЦУ головніший.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!