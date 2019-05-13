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Американська акторка і співачка Доріс Дей, яку вважали однією з найбільших зірок за всю історію Голлівуду, померла у віці 97 років.

Вона пішла з життя у своєму будинку в штаті Каліфорнія в понеділок, 13 травня, повідомив її фонд захисту тварин.

Акторка "перебувала в доброму здоров'ї для свого віку, поки нещодавно не захворіла на пневмонію", йдеться в повідомленні.

За свою кар'єру в шоу-бізнесі Дей знялася в 35 фільмах та записала понад 650 пісень.

Доріс Дей була номінована на "Оскар", отримала "Золотий глобус", "Ґреммі", а в 1989 році - нагороду Сесіла Б. ДеМілля за визначні досягнення в кіно.

Майбутня зірка народилася у 1922 році в Цинциннаті, штат Огайо. Всі її бабусі та дідусі іммігрували до США з Німеччини.

Вона рано захопилася танцями і вже у 1930-х роках виступала у складі танцювального дуету.

Але в 15 років через травму після автомобільної аварії про танці довелося забути. Доріс почала брати уроки співу і вже незабаром виступала на сцені.

Працюючи з оркестром Барні Реппа, близько 1940-го року співачка взяла собі сценічний псевдонім Дей - за назвою першої пісні, яку вона виконала з оркестром, "Day After Day". Її керівник вважав, що прізвище Каппельгофф занадто довге і не запам'ятовується.

Популярність на радіо та на концертах привела її в кіно.

Першим фільмом стала стрічка "Кохання на широких морях", де вона зіграла головну роль.

Успіх їй принесли фільми "Джейн-катастрофа" (Calamity Jane) 1953 року та "Інтимна розмова"(Pillow Talk) 1959-го.

У 1956 році вона записала знаменитий хіт "Que Sera, Sera", що вперше пролунала в фільмі Альфреда Хічкока "Людина, яка знала надто багато".

Її екранне партнерство з актором Роком Хадсоном вважалося найкасовішим у 1950-ті та 1960-ті роки.

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