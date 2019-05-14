Копирайт изображения Getty Images Image caption За останніми даними Facebook, WhatsApp користуються 1,5 млрд людей у всьому світі

Серйозна вразливість WhatsApp дозволяла хакерам встановлювати в телефони програму для стеження за користувачами, визнав власник популярного месенджера компанія Facebook.

Прогалину в системі безпеки месенджер виявив близько 10 днів тому, після чого компанія проінформувала американські правоохоронні органи та експертів з безпеки.

Суть атаки полягала в наступному: на телефон користувача відправляли голосовий дзвінок. Навіть якщо користувач дзвінок не приймав, на телефон жертви все одно встановлювалася шкідлива програма, що дозволяла відстежувати пересування власника телефону за допомогою камери та мікрофона.

Сама інформація про дзвінок могла і зовсім зникнути з пам'яті пристрою, пише британська Financial Times, яка перша повідомила про вразливість месенджера.

WhatsApp виправила цю вразливість та рекомендувала всім користувачам оновити додаток до останньої версії.

За інформацією FT, шпигунську програму розробила ізраїльська фірма NSO Group, яку іноді називають "торговцями кіберзброї". В основному свою продукцію фірма продає західним та близькосхідним спецслужбам та урядам.

Головний продукт ізраїльської NSO - шпигунська програма Pegasus, яка може непомітно для жертви читати SMS та електронну пошту, включати мікрофон і камеру телефону, дізнаватися місце перебування користувача, копіювати персональні дані.

Як заявили в самій ізраїльській компанії, програмне забезпечення надається "тільки авторизованим державним агентствам виключно для розслідування злочинів та боротьби з тероризмом".

В NSO уточнили, що проведуть розслідування можливого зловживання і в разі необхідності можуть розглянути можливість згортання програми.

За останньою оцінкою Facebook, WhatsApp користуються півтора мільярда людей по всьому світу.

Популярний месенджер проводить розслідування і поки не знає, скільки людей постраждало через вразливість. Там вважають, що швидше за все, мова йде про цільові атаки на конкретних людей.

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