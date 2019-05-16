Рада визначилася з датою інавгурації Зеленського

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Депутати проголосували за проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 20 травня.

Таке рішення Верховна Рада ухвалила у четвер.

Таким чином, вже у понеділоко 10 годині ранку Володимир Зеленський складе присягу українському народу і приступить до виконання обов'язків президента України.

Реакція команди Зеленського

Радник Зеленського Дмитро Разумков, коментуючи це рішення парламенту, сказав, що таким чином депутати "вирішили насолити" українцям та створили проблеми іноземним гостям.

"Частина народних депутатів вирішила піти будь-яким шляхом, аби не підтримати пропозицію президента країни (Володимира Зеленського - Ред.) та тих громадян, які його підтримали на виборах", - сказав пан Разумков агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, парламент, призначивши інавгурацію не у вихідний, а в будній день, створив великий дискомфорт жителям столиці. Окрім того, міжнародним делегаціям було б зручніше підлаштуватися під вихідний день.

Дискусія навколо інавгурації

Напередодні навколо призначення дати урочистого засідання парламенту розгорілися справжні баталії.

У парламенті зареєстрували кілька проектів постанов, які пропонували провести інавгурацію в різні дні.

15 травня регламентний комітет Верховної Ради розглянув усі сім проектів постанов щодо дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського і рекомендував ВР голосувати по кожній з них.

Але сам Володимир Зеленський хотів лише 19 травня.

Через невизначеність депутатів він навіть звинуватив нинішню владу в затягуванні призначення цієї події.

10 травня Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, яке адресував депутатам парламенту. За його словами, ті "тримаються за свої мандати" і тому затягують призначення дати його інавгурації.

"Поки ви трясетеся за свої мандати, колишній президент Петро Порошенко коїть незворотнє - робить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропихнути свого голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення", - обурився Зеленський.

Коментуючи нові призначення Петра Порошенка, новообраний президент порівняв його з "туристом в єгипетському готелі", який "ніяк не зупиниться" і "тягне рушники".

"Я вас дуже прошу: здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар, і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити", - іронізував пан Зеленський, звертаючись до чинного президента.

В адміністрації президента у відповідь на цю критику заявили, що для Петра Порошенка прийнятна будь-яка дата інавгурації, яку визначить Верховна Рада, адже це в її компетенції.

"Україна - це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському. Передача влади - це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейської традиції, так як це прийнято в демократичних країнах", - підкреслили в АП.

Там нагадали про запрошення Володимиру Зеленському, озвучене ще 30 квітня - не чекаючи інавгурації, провести зустрічі для того, щоб "обговорити найважливіші питання життєдіяльності країни".

"Відтак, в команді Петра Порошенка не сприймають жодних претензій щодо нібито затягування інавгурації", - підсумували у Порошенка.

Як проходитиме захід?

Копирайт изображения УНІАН

За законодавством, складення присяги новообраним президентом проводиться в сесійному залі парламенту. Захід транслюватимуть у прямому ефірі Національна телекомпанія та інші загальнонаціональні канали.

Порядок проведення інавгурації передбачає, що на початку виконується гімн України, потім голова Верховної Ради повідомляє про присутніх. Після цього голова ЦВК оголошує результати виборів.

Новообраний президент України кладе руку на Конституцію і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє, та оголошує присягу українському народу, підписує її текст та передає голові Конституційного Суду.

Далі голова КС оголосить про те, що новообраний президент вступив на пост глави держави, а керівник ЦВК вручить пану Зеленському посвідчення президента України.

Новому президенту також вручають офіційні символи влади - штандарт, знак президента, гербову печатку та булаву, а сам він з трибуни Верховної Ради має оголосити інавгураційну промову.

З цього моменту Володимир Зеленський офіційно вступить на посаду президента України.

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