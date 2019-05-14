Невдалий "заколот" Філарета? На його запрошення приїхало тільки 4 єпископи

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У вівторок у Володимирському соборі Києва проходить молитовне святкування на честь священномученика Макарія. Це традиційне для УПЦ Київського патріархату свято опинилося у центрі скандалу, після того, як з'явилась інформація про наміри Філарета відновити діяльність УПЦ КП.

Запрошення на святкування були надруковані на бланках Київського патріархату і підписані "патріархом Київським і Всієї Руси-України" Філаретом.

Ба більше: у запрошеннях написано, що 14 травня це свято відзначає саме УПЦ КП, а про Православну церкву України (ПЦУ) не було жодного слова.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній запрошення отримав не одразу. Філарет надіслав його митрополиту вже після того, як інформація про це з'явилася у ЗМІ.

З часу створення ПЦУ між Філаретом та Епіфанієм виникло протистояння за вплив у церкві, адже почесний патріарх Філарет не задовольняється символічним статусом і намагається отримати вирішальний вплив на життя церкви.

Дехто розглядав заплановане святкування як свого роду "парад сил", на якому Філарет мав перевірити, яка кількість ієрархів може підтримати його ідею відновлення УПЦ КП.

Image caption Філарет і ті ієрархи, які відгукнулись на його запрошення

І це, нібито, - один з етапів на шляху до революційних подій у церкві — зібрання помісного собору, на якому Філарет, буцімто, прагне формально відновити Київський патріархат, повернути статут і синод УПЦ КП, а сам він має керувати церквою як патріарх.

Епіфанію у цьому сценарії нібито відводиться тільки роль представлення церкви за кордоном.

За даними джерел BBC, Вселенський патріархат однозначно підтримує Епіфанія та навіть не виключає скасування томосу у разі втілення сценарію відновлення Київського патріархату.

Напередодні святкування низка єпархій ПЦУ зробили відкриті заяви на підтримку Епіфанія.

Хто з єпископів прибув?

Проте кількість прихильників такого сценарію, вочевидь, виявилася незначною.

У відповідь на запрошення на святкування приїхали тільки чотири єпископи з понад 60: архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, а також група ієрархів із колишніх приходів УПЦ КП у Росії митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, його вікарій Петро та єпископ Адріан.

Image caption Філарет та архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент під час служби

За даними джерел BBC, Климент приїхав на святкування із поваги до Філарета.

Не прибув один із найвпливовіших ієрархів ПЦУ, який на об'єднавчому соборі був основним конкурентом Епіфанія на предстоятельство у новій церкві, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, якого джерела називали одним із можливих союзників Філарета.

Митрополит Епіфаній також не прибув до Володимирського собору. У цей день у нього запланований візит до Маріуполя.

Під час літургіі Філарет помянув у диптиху предстоятелів помісних православних церков митрополита Київського і Всієі України Епіфанія. Це означає, що Філарет визнає предстоятельство Епіфанія.

Image caption На храмове свято до Володимирського собору прийшло декілька десятків вірян

Київський патріархат

У грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний собор, на якому створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

У ході собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

Але у травні у коментарі журналістам "1+1" Філарет заявив, що Київський патріархат не ліквідований.

"Є патріарх. Раз є патріарх, значить є патріархат, є Київська патріархія і тому повертати патріархат не треба, він є і повинен бути", - сказав Філарет.

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Джерело в оточенні Філарета розповіло BBC, що його позиція "полягає у тому, що ПЦУ — це і є Київський патріархат. Рано чи пізно Київська митрополія буде київським патріархатом".

На питання, чи допускає він, що такі його дії можуть призвести до розколу у церкві, Філарет сказав: "Допускаю, але ми створимо єдину церкву — Київський патріархат, обов'язково".

Він додав, що може скликати помісний собор церкви, на якому можуть розглянути питання змін до статуту, проте яких саме - не уточнив.

Слова Філарета щодо УПЦ КП прокоментував і сам предстоятель ПЦУ Епіфаній.

На своїй сторінці у Facebook Епіфаній написав, що "повернення до попередньої структури Київського патріархату означає повернення назад, в ізоляцію, втрату томосу й усіх здобутків церковної незалежності".

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