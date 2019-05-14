НАБУ затримала екс-командувача Нацгвардії. У чому його підозрюють

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Національне антикорупційне бюро України затримало колишнього командувача Національної гвардії.

Згідно з повідомленням НАБУ, екс-командувача підозрюють у причетності до корупції із житлом для нацгвардійців.

Ім'я затриманого в повідомленні не називається. За даними відомства, мова йде про порушення, які сталися у 2016-2017 роки. У той час командувачем Нацгвардії був Юрій Аллеров.

7 травня Петро Порошенко звільнив його з посади командувача Нацгвардії, яку він обіймав з грудня 2015 року.

Раніше НАБУ повідомило на своїй сторінці у Facebook, що детективи бюро проводять обшуки "за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії України, а також у низці приватних компаній".

Як зазначено в повідомленні, підстави обшуків - розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої Нацгвардія, за версією слідства, втратила активи на 81,64 мільйона гривень.

Справу розслідують з грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань Bihus.Info, повідомляє НАБУ.

НАБУ також затримало генерального директора компанії-забудовника та оцінювача, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Вирішується питання про повідомлення особам про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Про що розслідування?

Слідство встановило, що у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями, повідомляє НАБУ.

За даними відомства, в обмін на земельну ділянку площею близько одного гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Але у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та сама компанія-забудовник будувала на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська".

Вартість цих квартир, як встановила експертиза, на 81,64 грн менша за вартість, в яку оцінили квартири, які мала отримати Нацгвардія на початку домовленостей, стверджує НАБУ.

Дії екс-командувача Нацгвардії кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрія Аллерова звільнили з посади командувача Нацгвардії 7 травня цього року

Юрій Аллеров був командувачем Нацгвардії з грудня 2015 по травень 2019 року.

До цього у 2014 році посаду командувача Нацгвардії обіймав Степан Полторак. З жовтня 2014 по грудень 2015 року виконувачем обов'язків командувача був Олександр Кривенко.

У 2017 році Юрій Аллеров став фігурантом розслідування програми Bihus.Info, де йшлося про історію з обміном квартир, призначених для службовців Нацгвардії.

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