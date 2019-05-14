"Лещенко - скунс, а посол США - необ'єктивна". Луценко і Лещенко обмінялися звинуваченнями

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко зібрав сьогодні прес-конференцію, на якій звинуватив народного депутата Сергія Лещенка у розголошенні таємниці слідства й спробі вплинути на вибори у США.

"У світі є така тваринка, вона називається скунс. Вона відома не розумовими здібностями, не якимись особливими бійцівськими здатностями, а лише тим, що може зіпсувати повітря настільки, що навколо неї не залишається можливості бути нікому із нормальних людей. Сергій Лещенко є прикладом саме такого політичного скунса", - сказав генеральний прокурор.

Прокурор навів декілька цитат зі сторінки пана Лещенка у Facebook, де він влітку 2016 року радіє розповсюдженню в американських ЗМІ інформації про пов'язаність на той час керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта та Віктора Януковича.

"Це не я натякав йому, аби він говорив тільки про Манафорта, але забув сказати, про те, що в списках "чорної каси Партії регіонів" є інший американець, по тій же справі, якого звуть Девід Крейг, наближений до іншої політичної партії", - сказав пан Луценко.

За його словами, пан Лещенко "часто на небезплатній основі з боку американського посольства в Україні" намагався роздмухати скандал навколо Манафорта задля допомоги на виборах кандидату від Демократичної партії Гіларі Клінтон.

Пан Луценко заявив, що втручався у передвиборчу кампанію у США й керівник НАБУ Артем Ситник.

Сам Сергій Лещенко у відповідь закликав зняти з нього депутатську недоторканність і заявив, що готовий надати всю інформацію під час допиту.

Допит депутата

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Генпрокурор сказав, що розголосивши інформацію, яка є частиною розслідування в рамках справи про "чорну касу Партії регіонів", пан Лещенко порушив закон.

"Щоб нікому більше не чесалося бути скунсом, народний депутат Лещенко буде викликаний до слідства, йому будуть поставлені запитання і, ймовірно, вручена підозра про розголошення даних досудового слідства з так званої "чорної каси Партії регіонів", що призвело до втручання в американські вибори з української території", - сказав він.

При цьому Луценко підкреслив, що журналісти не несуть відповідальності за розголошення матеріалів, однак Сергій Лещенко на той момент вже був у статусі народного депутата.

"Або він вкаже, хто йому злив цю інформацію, або буде відповідати самостійно", - додав Юрій Луценко.

Посол США й адвокат Трампа

Генпрокурор підтвердив, що знайомий з особистим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані й зустрічався із ним декілька разів, а також говорив телефоном.

Раніше New York Times повідомляла, що пан Джуліані мав приїхати в Україну, аби переконати майбутнього президента Володимира Зеленського продовжити декілька розслідувань, які могли б стати у пригоді Білому дому. Серед них питання щодо участі Гантера Байдена, сина колишнього віце-президента США та одного з фаворитів виборів 2020 року, у газовій компанії одного з українських олігархів.

Джуліані пізніше скасував візит та заперечив, що планував переконувати українську владу продовжувати слідство.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рудольф Джуліані - колишній мер Нью-Йорка, а зараз особистий адвокат президента США Дональда Трампа

За словами Юрія Луценка, він використав своє знайомство аби передати президенту США "об'єктивну інформацію" про ситуацію в Україні та обговорити перспективи членства України в НАТО.

Пан Луценко підкреслив, що Марі Йованович, яка завершує каденцію посла в Україні не завжди передавала у Вашингтон вірну інформацію стосовно України.

"На жаль, так сталося, що посол США, тепер уже колишній посол, не завжди доносила об'єктивну інформацію про ситуацію в нашій країні, зокрема, у правоохоронних органах. Мені здається, що пані посол була занадто суб'єктивна у своєму ставленні в розділенні на своїх і чужих, на фаворитів посольства, які завжди були праві, в тому числі Ситник, Лещенко, інші особи, і тих, які погані", - сказав він.

Прокурор заперечив, що він пообіцяв дати адміністрації Трампа інформацію проти спецпрокурора США Роберта Мюллера та сина Байдена Гантера, для того, щоб "заручитись підтримкою Америки, аби мене не зняли із посади".

Відповідь Лещенка

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Сергій Лещенко у відповідь заявив, що готовий пройти слідство щодо розголошення даних досудового слідства, у чому його звинуватив пан Луценко, отримати підозру і, "якщо треба, покарання".

"Я закликаю, - ні, вимагаю - від Генпрокурора Луценка до кінця тижня внести подання і зняти з мене недоторканість", - сказав Сергій Лещенко журналістам перед входом до будівлі Верховної Ради.

Депутат оголосив, що готовий відповісти на питання під час допиту в прямому ефірі, "щоб не було перекручень".

Він також заявив: "Я готовий дати свідчення, в якій справі Юрій Луценко особисто зливав дані досудового слідства, як ця справа вплинула на політичний ландшафт України. Це одна з найбільш резонансних справ останніх років в Україні".

Подробиць Лещенко не назвав, але додав, що генпрокурор добре знає, про яку справу йдеться.

На брифінгу депутат також сказав: "Образливі вислови лишаються на його совісті, а також сподіваюсь, що це буде предметом дослідження з боку Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка в таких випадках має реагувати і яка, на жаль, контролюється самим Луценком, яка відмовлялася виносити йому будь-які приписи раніше".

Копирайт изображения EPA Image caption На думку Сергій Лещенка, нинішній скандал має на меті "потопити Джо Байдена", кандидата в президенти США від Демократичної партії

Сергій Лещенко також звинуватив генпрокурора у намаганнях "за будь-яку ціну залишитися в кріслі".

Він нагадав про політичну ситуацію в США, де у 2020 році мають пройти президентські вибори, а Джо Байден є кандидатом у президенти від Демократичної партії і можливим суперником Дональда Трампа.

Юрій Луценко, за словами Лещенка, вирішив "підкинути дрова в цю пожежу".

"Він передав доповідну записку Рудольфу Джуліані, що приїжджали американські чиновники і вимагали хабарів, і робив це Байден", - сказав Лещенко, продемонструвавши журналістам ксерокопії документів.

"Розкручуючи цю тему, намагаються потопити Байдена", - додав він.

"Україну руками генпрокурора кинули, як футбольний м'яч на поле", - сказав депутат.

За його словами, Джуліані мав приїхати до України "як складова частина цього плану для розкручування скандалу". Але вирішив не їхати, "щоб його не звинуватили, що він втручає свою партію в розборки України і робить зовнішній вплив на вибори в Америці... А в якості виправдання сказав, що тут "Лещенко - головний ворог американського президента", заявив депутат.

"Я не ворог ніякого президента, я за демократію і проти корупції", - додав пан Лещенко.

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