Загадкові вбивства з арбалета в Німеччині: у справі ще двоє жертв

Копирайт изображения AFP Image caption Готель поблизу міста Пассау, 11 травня 2019 року

Минулого тижня німецька поліція розпочала розслідування смерті трьох людей, вбитих з арбалетів у готелі неподалік від міста Пассау. У понеділок правоохоронці виявили тіла ще двох жертв, які можуть бути причетні до цієї справи - їх знайшли в іншому місті, за 650 кілометрів від першого місця злочину.

Вбивство у готелі

У суботу поліція знайшла тіла трьох вбитих - двох жінок і чоловіка. Всі вони перебували в одному готельному номері. Їхні тіла були пронизані арбалетними стрілами.

Чоловік і жінка лежали в ліжку, тримаючись за руки. Тіло ще однієї жінки знайшли поруч із ліжком.

У тому ж номері знайшли два арбалети, ще один - в сумці, що належала одній з загиблих жінок.

За словами поліцейських, вони не виявили жодних ознак боротьби чи слідів присутності сторонніх людей: в момент вбивства у номері перебували лише троє, впевнені правоохоронці.

Окрім того, ще один чоловік, який проживає у тому ж готелі, розповів що в ніч, коли ймовірно сталося вбивство, він не чув жодного шуму чи криків.

Вбивство у квартирі

Копирайт изображения AFP Image caption Квартира у Віттінгені, де в понеділок поліція знайшла тіла двох жінок. 13 травня 2019 року

Вже у понеділок поліцейські виявили тіла ще двох жінок. Щоправда, не в готелі біля Пассау, а за 650 кілометрів звідти - в квартирі у місті Віттінген.

Цю квартиру знімала жінка, вбита у готелі.

Також, пише німецьке видання Merkur, одна з жінок, вбитих у Віттінгені, - це сестра жінки, вбитої у Пассау.

Поліції досі не вдалося встановити, коли саме відбулося вбивство у Віттінгені і чи сталося воно раніше за вбивство у готелі.

"Тіла були виявлені, коли хтось із сусідів почув про те, що трапилось у Пассау, і повідомив поліцію про те, що поштова скринька однієї з квартир в його будинку переповнена, а з самої квартири йде дивний запах", - розповів прокурор, який веде цю справу.

У готелі в Пассау журналістам розповіли, що двоє жінок і чоловік, які зрештою були вбиті, виглядали "дивно".

В чоловіка була довга біла борода, а обидві жінки були одягнені в чорне.

Вони приїхали у готель у п'ятницю, побажали присутнім гарного вечора і піднялися в номер на другому поверсі. З собою вони взяли горілку і кока-колу.

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