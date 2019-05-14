У Києві запустили Uber Shuttle: що це і як працюватиме

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Київ став першим європейським містом, де запрацював сервіс Uber Shuttle - 14 травня у столиці відбувся офіційний запуск проекту.

"Як маршрутка, тільки зручно"

Uber Shuttle - це сервіс компанії Uber, який дозволяє пасажирам замовляти не окреме таксі, а бронювати місце в мікроавтобусі, що слідуватиме за певним маршрутом.

У соцмережах вже з'являються перші жарти про те, що Uber Shuttle - те ж саме, що традиційні маршрутки. За великим рахунком, так і є - щоправда, у випадку з Uber Shuttle йдеться про маршрутки комфорт-классу. Принаймні саме це обіцяють представники компанії.

Приміром, в мікроавтобусах Uber Shuttle не буде стоячих місць, а автівки, випущені до 2008 року, на маршрутах не працюватимуть.

Серед інших вимог - мікроавтобус має бути обладнаний кондиціонером, а всі сидіння - ременями безпеки.

Скористатися сервісом можна буде через мобільний додаток Uber - той самий, який використовується для виклику звичайного таксі. Послугу Uber Shuttle можна знайти у спливаючому меню в правій частині екрану.

Заплатити за послугу можна як готівкою, так і за допомогою картки. Вартість поїздки варіюватиметься від 15 до 30 гривень - в залежності від дальності поїздки.

Які маршрути і як часто ходитиме

На першому етапі Uber Shuttle курсуватиме всього за двома маршрутами: Виноградар - Шевченківський район (пр. Правди, 100 - Площа перемоги) і Дарниця - Либідська (вул. Каунаська, 10 - м. Либідська).

Проте найближчим часом обіцяють запустити й низку інших напрямів. Це зокрема:

Солом'янка - Бесарабка (вул. Солом'янська, 24 - вул. Еспландна)

Троєщина - Дарниця (просп. Маяковського, 97/15 - м. Харківська)

Позняки - пл. Льва Толстого (вул. Ревуцького, 19/1 - вул. Велика Васильківська, 28)

Троєщина - Поділ ((просп. Маяковського, 97/15 - Контрактова площа, 1)

Представники Uber обіцяють, що мікроавтобуси ходитимуть кожні 15 хвилин з 7 до 21 години в будні дні. На вихідних Uber Shuttle не працюватиме.

На презентації сервісу були присутні, зокрема, міністр інфраструктури Володимир Омелян і мер Києва Віталій Кличко.

"Українська столиця була обрана першим європейським містом для втілення сервісу Uber Shuttle. І сподіваємося, що ця послуга стане для киян безпечною, надійною та доступною альтернативою приватним перевізникам", - сказав пан Кличко.

Він також висловив сподівання, що запуск Uber Shuttle стане сигналом для перевізників, що якість надання послуг маршрутних перевезень необхідно підвищувати.

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