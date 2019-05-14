Звільнили голову Конституційного суду. Чи вплине це на інавгурацію?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Станіслав Шевчук був головою Конституційного суду з березня 2014 року

Судді Конституційного суду проголосували за звільнення голови органу Станіслава Шевчука з посади судді. Таким чином його автоматично звільнено з посади голови суду.

За даними ЗМІ, рішення підтримали 12 суддів з 18.

Після його звільнення на спеціальному пленарному засіданні головою Конституційного суду обрали Наталю Шапталу, повідомила прес-служба КС.

Сам Шевчук у себе на Facebook назвав це "антиконституційним переворотом".

"Сьогодні відбувся антиконституційний переворот у Конституційному суді України і захоплення державної влади з боку осіб, які посідали посади суддів Конституційного суду України", - написав пан Шевчук.

У коментарях до свого посту він підтвердив факт свого звільнення: "Висунули претензії як до голови, а звільнили як суддю".

Він також заявив, що звернеться до суду та до правоохоронних органів.

Підставою звільнення Шевчука з посади став висновок комісії з регламенту та етики, яка знайшла в його роботі системні та істотні порушення, повідомляє Bihus.Info.

Раніше повідомлялося, що судді КС висловили Шевчуку недовіру.

Однак правових наслідків це рішення не мало, оскільки у законі "Про Конституційний суд" не прописана процедура звільнення голови КС, окрім як за власним бажанням.

Пан Шевчук не захотів добровільно піти з посади, і судді приступили до голосування про його відставку з посади судді відповідно до висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні.

Таким чином, Шевчук втратив посаду судді Конституційного суду й автоматично посаду голови суду, повідомляє Укрінформ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Станіслав Шевчук (праворуч) завив, що звертатиметься до правоохоронних органів через своє звільнення

Станіслав Шевчук працював суддею Конституційного суду з березня 2014 року. 21 лютого 2018 року його обрали Головою Конституційного суду України.

Згідно з законом про "Конституційний суд", рішення про звільнення з посади судді Конституційного суду суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.

Підставами для звільнення зокрема можуть бути вчинення суддею істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду.

Що буде з інавгурацією?

Саме голова Конституційного суду має керувати процедурою приведення обраного президента України до присяги під час інавгурації.

Однак у відповідній статті Конституції не вказано конкретної особи, яка має виконати цю процедуру, а лише визначено посадову особу, яка здійснює приведення новообраного глави держави до присяги.

Про це йшлося у заяві зборів суддів КС про неможливість зриву інавгурації, опублікованій 25 квітня на сайті Конституційного суду.

Також в заяві зазначалося, що приведення обраного президента до присяги є конституційним обов'язком глави КСУ, який "безумовно буде виконаний".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дату інавгурації має призначати Верховна Рада

На думку політолога Володимира Фесенка, через ситуацію в КС запускається сценарій можливого зриву інавгурації нового президента України.

"Проблеми в КС були, але скоріше за все таким чином команда Порошенка намагається зірвати офіційне призначення нового президента України", - каже політолог.

Ситуація у Верховній Раді відтягує інавгурацію, а це ще один сценарій, вважає експерт.

"Такий збіг обставин? Проблеми у КС були і раніше. Це ж можна було зробити ще місяць тому, чому сьогодні?", - каже пан Фесенко.

Водночас юрист Ігор Коліушко вважає, що інавгурації президента нічого не загрожує.

"Згідно із законом про Конституційний суд визначено, хто виконує обов'язки на час відсутності голови Конституційного суду… Закон передбачає, що завжди є хтось, хто виконує функції голови КС", - каже експерт.

Ця особа, за його словами, цілком може виконати ці суто церемоніальні функції в процесі інавгурації.

Крім того, за його словами, нещодавно було роз'яснення збори суддів у КС, де йшлося, що звільнення голови КС не несе жодної загрози інавгурації.

Що відомо про нову голову КС?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наталя Шаптала (праворуч) працює суддею КС з 2010 року

Наталя Шаптала народилася в 1959 році в Донецьку.

Трудову діяльність вона почала в 1976 році на дослідно-експериментальній шахті Донецька.

Пізніше вступила на заочне відділення Алтайського державного університету, паралельно працюючи юридичним консультантом Донецького металургічного заводу імені Леніна.

Згодом шість років працювала прес-секретарем обласного прокурора, а тоді стала суддею Ленінського районного суду Донецька.

До призначення суддею КС пані Шаптала отримала 14 років досвіду суддею, працюючи в судах в Донецькій області.

У вересні 2010 року X з'їзд суддів України призначив її суддею Конституційного суду.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про Конституційний Суд України" суддя Конституційного суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.

Як повідомляє прес-служба КС, дев'ятирічний строк судді Конституційного Суду України Наталі Шаптали спливає у вересні 2019 року.

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