Філарет хоче відсунути Епіфанія від керівництва ПЦУ. Що буде з томосом?

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Колишній предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет оголосив, що Київський Патріархат продовжує існувати, а він залишається діючим патріархом.

Він також закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди, йдеться у зверненні патріарха Філарета.

"Патріарх головує на засіданнях Священного Синоду і на Соборах УПЦ заради збереження єдності, її зростання і утвердження", - заявив Філарет.

Він наполягає, що предстоятель Епіфаній має нести відповідальність за зовнішнє представництво церкви, а Патріарх - за внутрішнє церковне життя в Україні.

За його словами, саме така була домовленість між Філаретом та Петром Порошенком перед об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року як умова відмови від боротьби за посаду керівника ПЦУ.

Та й сам собор 15 грудня, на думку Філарета, був не українським, адже на нього запрошував Вселенський патріарх Варфоломій.

"Одна брехня", - так оцінив заяву Філарета співрозмовник BBC News Україна у Вселенському патріархаті.

"Як казав Вселенський патріарх Варфоломій, патріарха в Києві немає, тому що патріарха ніколи не було. Філарет - колишній митрополит Київський", - прокоментував ситуацію співрозмовник.

Філарет наполягає, що сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, яке може призвести до печальних наслідків".

Як заявив Філарет, причина цьому - те, що новообраний Предстоятель УПЦ митрополит Епіфаній не дотримується домовленостей, яких було досягнуто до Собору 15 грудня минулого року.

Філарет заявив, що на першому засіданні Священного синоду ПЦУ була здійснена спроба "усунути патріарха Філарета від служіння створеній ним Церкві і відправити на спокій".

За словами Філарета, за п'ять місяців перебування на посаді предстоятеля митрополит Епіфаній жодного разу не служив з Філаретом, "навіть в день 90-ліття Патріарха".

"Митрополит Епіфаній не тільки не співпрацює з патріархом Філаретом, як обіцяв, а навіть і не зустрічається і не телефонує, за виключенням декількох разів", - йдеться у зверненні.

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"Для того, щоб виправити положення, а його можливо виправити, треба виконувати ті домовленості, які було досягнуті перед Собором в присутності президента Петра Порошенка і з архієреями", - зазначив Філарет.

Він також пояснив, що в Україні має бути Київський патріархат, "тому, що в Україні реально існує Московський Патріархат".

"Ім'я Московського патріарха Кирила звучить по всій Україні, а ім'я Київського патріарха предстоятель заборонив поминати", - зазначив Філарет.

У своїй заяві Філарет послідовно критикує Петра Порошенка, зате хвалить Володимира Зеленського та бізнесмена Ігоря Коломойського.

Він стверджує, що його не цікавить влада як така і завдяки його роботі постав Київський Патріархат, завдяки якому й з'явився томос.

"Це бачать не тільки церковні діячі, а й світські, і такі як новообраний президент України В. О. Зеленський, і бізнесмен І. В. Коломойський", - заявив Філарет.

Натомість іншими силами "виношується намір на наступному засіданні Священного Синоду або архієрейського собору відправити на спокій Патріарха Філарета", йдеться у заяві.

Шлях Філарета

Патріарх Філарет 23 роки очолював УПЦ Київського патріархату, яку не визнавала жодна православна церква світу, а сам він багато років перебував під анафемою, накладеною Російською православною церквою.

Проте у жовтні 2018 року внаслідок домовленостей зі Вселенським патріархом Варфоломієм Константинополь визнав канонічний статут єпископів та священиків УПЦ КП, а також іншої невизнаної церкви - Української автокефальної православної церкви.

З самого Філарета Константинополь зняв анафему, проте Вселенський патріарх жодним чином не визнав церковні структури УПЦ КП та УАПЦ.

Вони, за задумом, мали стати основою для створення помісної автокефальної церкви, до якої також мали долучитись представник УПЦ Московського патріархату.

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Так і сталось - 15 грудня 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний собор, на якому створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником патріарха УПЦ КП Філарета та був його креатурою.

Константинополь виступав різко проти того, щоб нову церкву очолив Філарет. Як повідомляли джерела ВВС, у якості компромісу саме Філарет запропонував кандидатуру Епіфанія.

Проте в обмін міг висунути низку вимог щодо своєї майбутньої ледь не провідної ролі в ПЦУ - щоб він керував усіма справами тут, а Епіфаній представляв церкву назовні.

Перед об'єднавчим собором УПЦ КП провела свій помісний собор та ухвалила рішення про припинення існування цієї церкви, чинності статуту й влиття всіх її структур до нової помісної церкви. Таке ж рішення схвалив собор УАПЦ.

У ході об'єднавчого собору до складу новоствореної церкви увійшли УПЦ КП, УАПЦ та двоє єпископів УПЦ Московського патріархату.

Після утворення ПЦУ та обрання її предстоятелем Епіфанія 6 січня 2019 року новостворена церква отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

З того часу Філарет для світового православ'я та Константинополя був рядовим митрополитом. В Україні його почали називати почесним патріархом, хоча це жодним чином не було передбачено в статуті ПЦУ.

Image caption На запрошення Філарета 14 травня приїхали тільки четверо єпископів

На першому засіданні синоду ПЦУ Філарет став його членом, а також зберіг київську єпархію та Володимирський собор.

Ще у січні 2019 року в інтерв'ю ВВС екзарх Константинополя в Україні архієпископ Даниїл розповів, що ПЦУ може у недалекому майбутньому стати патріархатом.

Проте для цього треба виконати низку умов.

"ПЦУ має всі можливості та передумови, щоб набути статус патріархату, але спочатку мусить відбутись процес глибшого об'єднання. Тобто об'єднатися мають не тільки колишні УПЦ КП та УАПЦ, а також ієрархи та духовенство РПЦ, які на сьогодні є в Україні", - розповів представник Константинополя.

І коли цей процес відбудеться ПЦУ зможе звернутися до Константинополя.

"І Вселенський патріархат буде готовий розглянути це питання. Константинополь, звичайно, готовий про це говорити", - заявив владика Даниїл.

Сценарій самопроголошення патріархату, як вказував Даниїл, буде вважатись порушенням томосу і статуту.

Конфлікт Філарет-Епіфаній

З часу створення ПЦУ між Філаретом та Епіфанієм виникло протистояння за вплив у церкві, адже почесний патріарх Філарет не задовольняється символічним статусом і намагається отримати вирішальний вплив на життя церкви.

Також джерела вказували, що у бік Епіфанія лунали закиди за занадто тісну співпрацю з Константинополем.

Публічним цей скандал став напередодні вшанування священномученика Макарія. Філарет розіслав на нього запрошення усім єпископам, окрім Епіфанія. Та ще й на бланках Київського патріархату від імені патріарха.

Співрозмовники ВВС в оточенні Епіфанія розповіли, що там це сприйняли як спробу своєрідного показового виступу й оглядин підтримки Філарета з боку архієреїв церкви.

І це нібито був один з етапів на шляху до революційних подій у церкві - зібрання помісного собору, на якому Філарет нібито прагне формально відновити Київський патріархат, повернути статут і синод УПЦ КП, а сам він має керувати церквою у якості патріарха.

Епіфанію у цьому сценарії нібито відводиться тільки роль представлення церкви за кордоном.

Підігріло скандал інтерв'ю Філарета телеканалу "1+1", в якому він наполягав, що Київський патріархат існує і його ніхто не ліквідовував.

Тоді міністерство культури видало спеціальну заяву, в якій нагадало, що діяльність такого релігійного об'єднання, як Українська Православна Церква Київського Патріархату була припинена 15 грудня 2018 року.

Там наполягають, що фактично та юридично УПЦ КП припинила існування.

На цьому наполягав і митрополит Епіфаній.

Копирайт изображения Pomisna.info Image caption Архієпископ Даниїл (праворучи від Епіфанія) супроводжував предстоятеля ПЦУ у Маріуполі 14 травня

"Всі повинні чітко зрозуміти, що до початку об'єднавчого собору такі структури як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква були розпущені", - заявив предстоятель ПЦУ.

При цьому Епіфаній відкрито критикував Філарета.

"Ми поважаємо святійшого патріарха Філарета, але не підтримуємо думки, які він висловив в останні дні", - додав предстоятель ПЦУ 14 травня.

Показово, що 14 травня Епіфаній був у Маріуполі, а супроводжував його колишній екзарх Константинополя, архієпископ Даниїл.

На цьому фоні зібрати у Києві єпископів Філарету практично не вдалось. Через скандал десятки єпархій ПЦУ висловили підтримку Епіфанію, а до Володимирського собору приїхали тільки чотири єпископи.

З понад 60 єпископів до Філарета завітали архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, а також група ієрархів із колишніх приходів УПЦ КП у Росії - митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, його вікарій Петро та єпископ Адріан.

Жодних заяв щодо патріархату 14 травня Філарет не зробив, але натякнув, що боротьбу не припиняє.

"Будемо і далі боротись за єдину помісну православну церкву, незалежну ні від Москви, ні від Константинополя", - заявив Філарет під час проповіді у Володимирському соборі.

Розкольники і томос

Нещодавно до Києва приїжджав митрополит Еммануїл Гальський, який 15 грудня проводив об'єднавчий собор у Києві. Він був одним з головних перемовників від Константинополя під час створення ПЦУ.

Він приїздив у справах ставропігійної Андріївської церкви, проте висловив підтримку Епіфанію.

Джерело ВВС вказує, що за спробу втілити "сценарій Філарета" і відійти від положення томосу і статуту на Фанарі можуть застосувати санкції.

Ті архієреї чи духовенство, які можуть піти за Філаретом, нібито ризикують стати для Константинополя "розкольниками" й опиняться у неканонічному статусі.

За даними поінформованих джерел ВВС, загроза для томоса може виникнути тільки у разі, якщо помісний собор таки ухвалить рішення, яких остерігається Епіфаній, а його самого відсторонять від керівництва ПЦУ.

На даному етапі для Фанара досить того, що Міністерство культури офіційно заперечило заяву Філарета, що Київський патріархат досі існує.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Протистояння Філарета та Епіфанія почалось з перших днів після отримання томосу

Співрозмовник в ПЦУ припускав, що у разі демаршу Філарету і намагання відробити УПЦ КП, до нього приєднається всього кілька єпископів і вони в очах Вселенського патріарха будуть розкольниками.

Джерела і в ПЦУ, і в українській владі припускали, що вихід з церкви Філарета попри скандал може навіть у дечому сприяти визнанню ПЦУ іншими церквами - адже для деяких з них фігура і великий вплив Філарета були великою проблемою.

Для частини архієреїв і парафій УПЦ МП це також може зіграти свою роль, бо там теж не бажали вливатись у структуру, де дуже впливовий Філарет.

Вже 24 травня у Києві збереться засідання синоду ПЦУ, а на 25 травня Епіфаній запрошує усіх архієреїв церкви на відзначення Дня ангела предстоятеля церкви.

Очікують, що на це зібрання приїдуть більшість архієреїв, і це має засвідчити повну підтримку церквою свого предстоятеля і його курсу.

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