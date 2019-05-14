Перший півфінал Євробачення-2019: хто пройшов у фінал?
У першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення" змагалися конкурсанти з 17 країн. Десять з них пройшли у фінал.
Другий півфінал відбудеться 16 травня, а 18 травня пройде фінал.
Україна цього року не бере участі у Євробаченні, і українці не можуть голосувати за учасників.
Тим не менш, трансляція конкурсу велася на Суспільному телебаченні.
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Ізраїль приймає Євробачення завдяки минулорічній перемозі співачки Нетти з піснею Toy, яка відкрила цьогорічне шоу.
А співачка Дана Інтернешенл, яка здобула перемогу для Ізраїлю у 1998 році, виступила в перерві конкурсу.
Однією з ведучих цьогорічного конкурсу стала ізраїльська топ-модель Бар Рафаелі.
"Після того, як у Києві у 2017 році конкурс вели лише чоловіки, а у 2018 році в Лісабоні - лише жінки, у 2019 році буде розмаїта група з чотирьох ведучих," - заявляли організатори.
За їхніми підрахунками, 64-й пісенний конкурс "Євробачення" дивитимуться близько 200 млн глядачів.
У першому півфіналі також показали виступ представника країни-господарки Ізраїлю, а також учасників з Франції та Іспанії.
Вони автоматично потрапляють до фіналу разом з іншими країнами "великої п'ятірки" - Німеччиною, Великою Британією та Італією.
Загалом учасників на конкурс цього року відправила 41 країна.
Хто пройшов у фінал?
За результатами голосування глядачів та національних журі з першого півфіналу у фінал пройшли наступні учасники:
- Греція Katerine Duska -"Better Love"
- Білорусь ZENA - "Like It"
- Сербія Nevene Božović - "Kruna"
- Кіпр Tamta - "Replay"
- Естонія Victor Crone - "Storm"
- Чехія Lake Malawi - "Friend Of A Friend"
- Австралія Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"
- Ісландія Hatari - "Hatrið mun sigra"
- Сан-Марино Serhat - "Say Na Na Na"
- Словенія Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"
Не потрапили у фінал Чорногорія, Фінляндія, Польща, Угорщина, Бельгія, Грузія та Португалія.
Суперечливе Євробачення
Цьогорічний конкурс не обійшовся без скандалів.
Чимало людей закликали учасників та національні телекомпанії, які транслюють конкурс, бойкотувати цьогорічне Євробачення через те, що Ізраїль порушує права людини.
У січні видатні британські діячі культури, як от дизайнерка Вів'єн Вествуд, співак Пітер Габріель, гітарист Pink Floyd Роджер Вотерс, а також група акторів і письменників підписали листа із закликом до ВВС відмовитися від висвітлення цьогорічного Євробачення.
"Євробачення може бути розважальним заходом, проте воно не повинно забувати про права людини. Ми не можемо ігнорувати систематичне порушення Ізраїлем прав людини палестинців", - зазначали автори листа.
Низка інших культурних діячів, серед яких були Стівен Фрай, Марина Абрамович та Шерон Осборн, підписали протилежне звернення, стверджуючи, що "культурний бойкот є образою як для палестинців, так і для ізраїльтян, які працюють над просуванням миру шляхом компромісу, обміну та взаємного визнання".
Чи варто чекати Мадонну?
На Євробаченні цього року очікують виступ Мадонни. Втім, як заявили представники конкурсу в понеділок, 13 травня, контракт із нею досі не підписано.
"Якщо у нас немає підписаного контракту, то вона не зможе виступити на нашій сцені", - заявив виконавчий очільник Євробачення Джон Ола Санд, додавши, що переговори ще тривають.
У квітні виступ Мадонни підтвердили її представники у США та Британії.
Згідно з їхньою заявою, співачка має заспівати дві пісні в перерві конкурсу - одну з її нового альбому "Madame X", а другу - з колекції старих хітів.
Хто виступить замість Мадонни, якщо її виступ скасують, наразі невідомо.
Чому Україна не бере участь у конкурсі?
23 лютого в українському національному відборі на "Євробачення-2019" перемогла співачка Maruv з піснею "Siren Song", виступ якої називали дуже відвертим.
За кілька днів Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ), яка є організатором національного відбору представника України на конкурсі, повідомила, що Україна відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2019 році.
"Після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір", - йшлося в заяві мовника.
НСТУ звернулася до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами нацвідбору, але гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в конкурсі.
"У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2019", - йшлося в заяві мовника.
Maruv у розмові з кореспондентом BBC сказала: "Я мріяла про те, щоб представляти мою країну на змаганні, але я на пісенному конкурсі, а не на політичній арені".
"Мені було сумно і важко відмовитися від участі, оскільки я хотіла мати цей досвід, але я більше не братиму участі", - додала співачка.
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