Перший півфінал Євробачення-2019: хто пройшов у фінал?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Кейт Міллер-Хайдке з Австралії пройшла у фінал з піснею Zero Gravity про післяпологову депресію та її подолання

У першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення" змагалися конкурсанти з 17 країн. Десять з них пройшли у фінал.

Другий півфінал відбудеться 16 травня, а 18 травня пройде фінал.

Україна цього року не бере участі у Євробаченні, і українці не можуть голосувати за учасників.

Тим не менш, трансляція конкурсу велася на Суспільному телебаченні.

Ізраїль приймає Євробачення завдяки минулорічній перемозі співачки Нетти з піснею Toy, яка відкрила цьогорічне шоу.

А співачка Дана Інтернешенл, яка здобула перемогу для Ізраїлю у 1998 році, виступила в перерві конкурсу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ізраїльська співачка Нетта, яка перемогла минулого року, відкрила шоу

Однією з ведучих цьогорічного конкурсу стала ізраїльська топ-модель Бар Рафаелі.

"Після того, як у Києві у 2017 році конкурс вели лише чоловіки, а у 2018 році в Лісабоні - лише жінки, у 2019 році буде розмаїта група з чотирьох ведучих," - заявляли організатори.

За їхніми підрахунками, 64-й пісенний конкурс "Євробачення" дивитимуться близько 200 млн глядачів.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Четвірка ведучих Євробачення-2019: телеведучий Ассі Азар, телеведуча Люсі Аюб, модель Бар Рафаелі та телеведучий Ерез Тал

У першому півфіналі також показали виступ представника країни-господарки Ізраїлю, а також учасників з Франції та Іспанії.

Вони автоматично потрапляють до фіналу разом з іншими країнами "великої п'ятірки" - Німеччиною, Великою Британією та Італією.

Загалом учасників на конкурс цього року відправила 41 країна.

Хто пройшов у фінал?

Копирайт изображения EPA Image caption Співачка Катерін Дуска з Греції - одна з десяти виконавців, які пройшли у фінал Євробачення після першого півфіналу

За результатами голосування глядачів та національних журі з першого півфіналу у фінал пройшли наступні учасники:

Греція Katerine Duska -"Better Love" Білорусь ZENA - "Like It" Сербія Nevene Božović - "Kruna" Кіпр Tamta - "Replay" Естонія Victor Crone - "Storm" Чехія Lake Malawi - "Friend Of A Friend" Австралія Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" Ісландія Hatari - "Hatrið mun sigra" Сан-Марино Serhat - "Say Na Na Na" Словенія Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"

Не потрапили у фінал Чорногорія, Фінляндія, Польща, Угорщина, Бельгія, Грузія та Португалія.

Копирайт изображения EPA Image caption Ісландський гурт Hatari виступав у костюмах у стилі БДСМ і потрапив у фінал

Суперечливе Євробачення

Цьогорічний конкурс не обійшовся без скандалів.

Чимало людей закликали учасників та національні телекомпанії, які транслюють конкурс, бойкотувати цьогорічне Євробачення через те, що Ізраїль порушує права людини.

У січні видатні британські діячі культури, як от дизайнерка Вів'єн Вествуд, співак Пітер Габріель, гітарист Pink Floyd Роджер Вотерс, а також група акторів і письменників підписали листа із закликом до ВВС відмовитися від висвітлення цьогорічного Євробачення.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Протести з закликами бойкотувати Євробачення проходилив Тель-Авіві навіть у день першого півфіналу

"Євробачення може бути розважальним заходом, проте воно не повинно забувати про права людини. Ми не можемо ігнорувати систематичне порушення Ізраїлем прав людини палестинців", - зазначали автори листа.

Низка інших культурних діячів, серед яких були Стівен Фрай, Марина Абрамович та Шерон Осборн, підписали протилежне звернення, стверджуючи, що "культурний бойкот є образою як для палестинців, так і для ізраїльтян, які працюють над просуванням миру шляхом компромісу, обміну та взаємного визнання".

Чи варто чекати Мадонну?

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Представники Мадонни в квітні оголосили, що співачка виступить на цьогорічному Євробаченні

На Євробаченні цього року очікують виступ Мадонни. Втім, як заявили представники конкурсу в понеділок, 13 травня, контракт із нею досі не підписано.

"Якщо у нас немає підписаного контракту, то вона не зможе виступити на нашій сцені", - заявив виконавчий очільник Євробачення Джон Ола Санд, додавши, що переговори ще тривають.

У квітні виступ Мадонни підтвердили її представники у США та Британії.

Згідно з їхньою заявою, співачка має заспівати дві пісні в перерві конкурсу - одну з її нового альбому "Madame X", а другу - з колекції старих хітів.

Хто виступить замість Мадонни, якщо її виступ скасують, наразі невідомо.

Чому Україна не бере участь у конкурсі?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Переможниця українського нацвідбору Maruv опинилася у центрі скандалу через заплановані концерти у Росії

23 лютого в українському національному відборі на "Євробачення-2019" перемогла співачка Maruv з піснею "Siren Song", виступ якої називали дуже відвертим.

За кілька днів Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ), яка є організатором національного відбору представника України на конкурсі, повідомила, що Україна відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2019 році.

"Після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір", - йшлося в заяві мовника.

НСТУ звернулася до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами нацвідбору, але гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в конкурсі.

"У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2019", - йшлося в заяві мовника.

Maruv у розмові з кореспондентом BBC сказала: "Я мріяла про те, щоб представляти мою країну на змаганні, але я на пісенному конкурсі, а не на політичній арені".

"Мені було сумно і важко відмовитися від участі, оскільки я хотіла мати цей досвід, але я більше не братиму участі", - додала співачка.

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