Копирайт изображения Reuters Image caption Саудівський танкер "Аль-Марзука", як повідомляється, постраждав від диверсії. На фото він - в оточенні катерів ВМС ОАЕ

Американські військові експерти вважають, що Іран або угруповання, які підтримують його, з використанням вибухівки пошкодили чотири танкери біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів.

У неділю в територіальних водах ОАЕ невідомі напали на два саудівських нафтових танкера, танкер з Об'єднаних Арабських Еміратів і танкер з Норвегії.

Як повідомляють ЗМІ, військові експерти, направлені для розслідування інциденту, виявили великі пробоїни в корпусах кожного з танкерів.

Ніяких прямих свідчень причетності Ірану до цього немає. Постраждалі країни поки нікого не звинуватили.

Інцидент посилив напруженість у відносинах між Іраном, який має вихід до Ормузької протоки, і США.

Через Ормузьку протоку проходить приблизно п'ята частина нафти, яку споживають у світі. Минулого місяця Іран пригрозив закрити її, якщо йому буде заборонено користуватися цим водним маршрутом.

Погрозу в Тегерані озвучили після рішення США скасувати звільнення від санкцій основних імпортерів іранської нафти.

Група американських військових слідчих виявила великі пробоїни в усіх чотирьох постраждалих кораблях і вважає, що вони утворилися в результаті підриву, повідомляє Associated Press з посиланням на неназваного чиновника.

Експерти не пояснили, як ці вибухи пов'язані з Іраном. Телекомпанія CBS також опублікувала схоже повідомлення, цитуючи неназваних американських чиновників.

Що відомо про "діверсію"?

Про інцидент відомо не багато: як повідомляється, він стався близько 6:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом) у неділю в територіальних водах ОАЕ в Оманській затоці на схід від емірату Фуджейра.

Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що внаслідок "акта диверсії" неподалік від порту Фуджейра, поблизу Ормузської протоки, було завдано збитків чотирьом комерційним судам.

Постраждалих немає, але Саудівська Аравія заявила, що двом її танкерам завдано "значних збитків".

Копирайт изображения HANDOUT Image caption Норвезька Компнія Thome Ship Management заявила, що один з її танкерів був "пошкоджений невідомим об'єктом" біля узбережжя ОАЕ

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що один з танкерів був вже завантажений саудівською нафтою, яка призначалася для покупців в США. Ще один пошкоджений танкер був зареєстрований в Норвегії, а четвертий, як повідомляється, був під прапором ОАЕ.

Саудівське телебачення показало пошкоджені саудівські кораблі, а на знімку, опублікованому в ОАЕ, зображено судно під прапором Норвегії, "Андреа Вікторі", з пошкодженим корпусом.

Норвезька компанія Thome Ship Management, яка є оператором судна, заявила, що судно було уражено невідомим об'єктом у районі ватерлінії.

Цілеспрямована спроба посилити протистояння?

Оглядач ВВС з питань безпеки Френк Гарднер

У порівнянні з попередніми нападами на судна на Близькому Сході - на есмінець "Коул" у 2000 році, танкер "Лімбург" у 2002 році та недавніми атаками біля берегів Ємену - збиток, нанесений чотирьом танкерам біля узбережжя ОАЕ в неділю, мінімальний.

Не було розливу нафти, пожежі або жертв.

Але, схоже, що час вибрано не просто так, і час цей - дуже небезпечний.

Хто б не скоїв цей напад, навряд чи вони не знали про посилення напруженості в Перській затоці, оскільки США направили додаткові сили в регіон.

Схоже, що анонімний зловмисник навмисно намагався ще більше загострити ситуацію, і можливо, спровокувати конфлікт.

У той час як Саудівська Аравія та ОАЕ все ж не стали звинувачувати свого супротивника, Іран, представники США, як повідомляється, заявили, що їх підозри пов'язані саме з цією країною.

Але Іран засудив цей напад, назвавши його "жахливим", а представник іранського парламенту заявив, що підозрює Ізраїль.

Що каже Іран?

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що його країна дуже велика, аби її могли залякати

Іран закликав провести розслідування інциденту, який він назвав таким, що викликає тривогу.

У понеділок в Білому домі президент США Дональд Трамп попередив Іран.

"Якщо вони щось зроблять, це буде серйозною помилкою... Якщо вони щось зроблять, то вони серйозно постраждають", - зазначив він.

Президент Ірану Хасан Роухані відповів на це, що його країна дуже велика, щоб хтось міг її залякати.

"Хай буде воля Аллаха, щоб ми пройшли цей важкий період гідно і з високо піднятими головами, і перемогли ворога", - сказав він на зустрічі зі священнослужителями пізно ввечері в понеділок.

Мало подробиць, багато питань без відповідей

Служба моніторингу ВВС

Міжнародні сайти, які відстежують новини, пов'язані з мореплавством, поставили під сумнів інформацію, оприлюднену у зв'язку з інцидентом. Впливова Lloyd's List Maritime Intelligence, наприклад, розкритикувала владу за надто мізерну інформацію.

Цитуючи заяву компанії щодо забезпечення безпеки судноплавства Dryad Global, видання пише: "Небажання Саудівської Аравії повідомляти точну інформацію про інцидент у своїх власних ЗМІ та нездатність надати фотографії, що свідчать про напад, піднімає важливі питання щодо природи нападу".

На веб-сайті FleetMon йдеться: "Що саме сталося, наскільки потужними були вибухи та пожежа, якщо вони взагалі були, що означає формулювання "диверсійний акт", наскільки правдивою є вся ця історія, поки ніхто точно не знає".

Тим часом, на сайті з технологій та конфліктів The Drive йдеться, що відсутність вагомих доказів підсилює ризик виникнення регіонального конфлікту.

Згадати все

США раніше попереджали, що Іран або його союзники можуть взяти на приціл морські перевезення в регіоні, і в останні дні американці розгорнули військові кораблі для протидії "чітким ознакам" загроз з боку Тегерана.

Виконувач обов'язки міністра оборони Патрік Шанаган заявив, що США планують відправити до 120 тисяч військовослужбовців на Близький Схід, якщо Іран нападе на американські війська або прискорить роботу зі створення ядерної зброї, повідомляє New York Times.

Але президент Трамп спростував цю інформацію у вівторок, сказавши: "Ми не планували цього. Сподіваюся, нам і не доведеться. І якщо ми це зробимо, ми вже відправимо набагато більше військ".

Іран відкинув твердження про те, що він може намагатися нападати на судна, назвавши їх абсурдними.

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