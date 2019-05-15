У США вперше заборонили технологію розпізнавання обличчя. Чому?

Копирайт изображения Reuters Image caption Камери високої чіткості відслідковують обличчя в натовпі і порівнюють їх з існуючими зображеннями

Законодавці в Сан-Франциско проголосували за заборону використання розпізнавання обличчя. Таким чином, Сан-Франциско стало першим містом у США, яке заборонило цю технологію.

Її не дозволять використовувати місцевим агентствам, таким як міська транспортна влада або правоохоронні органи.

Крім того, будь-які плани з придбання будь-якої нової технології спостереження тепер мають бути затверджені керівництвом міста.

Противники такого підходу повідомили, що це загрожуватиме безпеці людей і перешкоджатиме зусиллям з боротьби зі злочинністю.

Ті, хто висловлюється за цей крок, сказали, що технологія, якою вона є сьогодні, є ненадійною і сприяє порушенню конфіденційності та свободи людей, в якому нема потреби.

Зокрема, опоненти використання технології стверджували, що системи є схильними до помилок, особливо при роботі з жінками або людьми з темнішою шкірою.

"Таким голосуванням Сан-Франциско наголосило, що технологія спостереження за обличчям несумісна зі здоровою демократією і що мешканці заслуговують на голос у прийнятті рішень про високотехнологічний нагляд", - заявив Мат Кейгл з Американського союзу громадянських свобод у Північній Каліфорнії.

"Ми аплодуємо місту за прислухання до спільноти та лідерство з цим важливим законодавством. Інші міста мають взяти до уваги та створити подібні гарантії для захисту безпеки людей і громадянських прав", - додав він.

Очікується, що це рішення остаточно стане частиною місцевого законодавства після другого голосування наступного тижня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ухвалене в Сан-Франциско рішення викликало незадоволення прибічників технології, які вважають, що вона може допомогти боротися зі злочинністю

"Замість відвертої заборони, ми вважаємо, що мораторій був би більш доречним", - сказав Джоел Енгардіо, віце-президент організації Stop Crime SF.

"Ми погоджуємося, що існують проблеми з технологією ідентифікації особи і вона не має використовуватися сьогодні. Але технологія поліпшиться, і це може бути корисним інструментом для громадської безпеки, якщо використовувати відповідально", - наголосив він.

Нові правила не застосовуватимуться до заходів безпеки в аеропорту або морському порту Сан-Франциско, оскільки ними керують федеральні, а не місцеві агентства.

Деякі учасники кампанії за використання технології безуспішно закликали не застосовувати обмежень для місцевої поліції. Хоча поліція Сан-Франциско в даний час не використовує технологію розпізнавання обличчя, чимало інших поліцейських сил у США це роблять.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!