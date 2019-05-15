Дівчатам дозволили вступати до військових ліцеїв України
Кабінет міністрів України дозволив дівчатам вступати до військових ліцеїв.
Як написала у Facebook міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, рішення дозволить провести набір дівчат вже цього року.
Раніше у положенні про військові ліцеї значилося, що навчання там передбачає посилену фізичну підготовку і "виховання у юнаків готовності до військової служби".
Згідно з даними на сайті Міністерства оборони, в Україні існує усього два військові ліцеї: Київський військовий ліцей імені Івана Богуна та Військово-морський ліцей в Одесі.
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Вступна кампанія до 10-го класу військового ліцею Богуна триває до 15 червня.
Поза конкурсом до ліцею приймають дітей-сиріт, дітей Героїв небесної сотні та загиблих військових.
На сайті навчального закладу ще до сьогоднішнього засідання уряду розмістили інформацію про те, що перший набір дівчат там планують провести у 2020 році, а не цього року.
Ліцеїсти у військових навчальних закладах проживають у казармах на території школи.
Класи у військових ліцеях називаються навчальними взводами, й поділяються на навчальні відділення. Найбільш підготовлених і дисциплінованих ліцеїстів призначають на посади командирів навчальних відділень та заступників командирів навчальних взводів.
Термін навчання у ліцеї становить два роки, а при переході до 12-річної школи — три роки.
Ліцеїсти, згідно з положенням про військові ліцеї, зобов'язані:
- бути готовими до відданого служіння українському народові
- вивчати військову справу і готувати себе до військової служби
- бути дисциплінованими, не допускати негідних вчинків самим та утримувати від цього товаришів
- брати посильну участь у різних видах суспільно корисної праці.
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