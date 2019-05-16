У чому секрет задоволеності життям?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Молоді мають вищий рівень задоволеності життям, ніж ті, кому за 40

Те, скільки ви витрачаєте, а не те, скільки заробляєте, допомагає визначити, наскільки ви задоволені своїм життям.

Дослідники Управління національної статистики Великої Британії виявили, що витрати на готелі, ресторани та побутові меблі пов'язані із задоволенням життям.

Водночас витрати на страхування та мобільні телефони із комфортним життям не пов'язані.

Але Управління зазначає, що загальні суми витрат і доходів мають менше значення, ніж особисті обставини при вимірюванні задоволеності від життя.

Добре здоров'я, сімейний стан та економічна активність мають найбільший вплив на позитивну оцінку задоволеності життям.

Дослідження показало, що вік також має значення: молоді люди мають вищий рівень задоволеності життям, ніж ті, кому вже за 40, але задоволення від життя знову зростає в наступні роки, зменшуючись лише у 80-річних.

Підвищення доходів

Важливим фактором для рівня задоволеності життям є житлові умови.

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У Британії ті, хто володіє будинками або мають іпотеку, оцінюють задоволеність своїм життям набагато вище за тих, хто орендує.

Домогосподарства, в яких є діти на утриманні, також більш задоволені життям за тих, у кого немає дітей, йдеться у дослідженні.

Хоча витрати загалом важливіші за прибутки, але домогосподарства з доходом від 31 000 до 57 000 доларів почували б себе більш задоволеними, якби їх доходи збільшилися.

Управління статистики, яке зараз прагне вийти за межі офіційного показника ВВП, аби спробувати сформувати ширшу картину економіки, заявило: "Немає жодних доказів статистично значущого зв'язку між наявним доходом домогосподарств і задоволеністю життям у цілому після врахування інших характеристик [наприклад, вік, шлюб і статус зайнятості]".

"Ви з більшою ймовірністю матимете вищу задоволеність життям, якщо матимете вищі витрати, і витрати, здається, мають більше значення, ніж доходи домогосподарств для отримання людьми задоволення від життя", - вважає управління.

Здоров'я

Вихід на пенсію також має позитивний вплив на задоволеність життям британцями.

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Водночас безробіття або наявність інвалідності має значний негативний вплив, йдеться у дослідженні.

Здоров'я більше впливає на задоволеність життям, ніж будь-яка інша характеристика в аналізі.

Кількість тих, хто має погане здоров'я проте заявляє про свою задоволеність життям, у 5,7 раза менша за тих, хто має добре здоров'я.

Здоров'я також було важливим фактором під час минулого дослідження у 2013 році. При цьому зараз сімейний статус грає більшу роль для задоволення життям людей, ніж шість років тому.

Висновки Управління статистики базуються на двох окремих дослідженнях: щорічне опитування населення та окреме дослідження впливу податків та пільг.

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