"Голос" Вакарчука: співак іде в Раду

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Відомий музикант, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що має намір брати участь у виборах до Верховної Ради восени 2019 року.

Він планує йти в парламент на чолі власної партії "Голос".

"Ми партія "Голос" йдемо в парламент, аби знищити стару політику і творити політику нову, яка принесе нам справжні зміни", - сказав музикант, представляючи свою політсилу на Старокиївській горі у четвер вранці.

"Стара політика роз'їдає Україну зсередини. Внутрішній ворог має бути знищений для того, щоб ми стали сильними і могли протистояти гідно зовнішнім загрозам... Саме тоді настане момент, коли вступ України до ЄС та НАТО стане реальністю", - сказав музикант.

Список до виборів партія планує сформувати після відкритого обговорення на з'їзді.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Поки партія Вакарчука ще не зареєстрована офіційно

Наразі до команди "Голосу" увійшли:

Юлія Клименко, екс-заступниця міністра економіки

Ярослав Юрчишин, екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна

Юрій Соколов, доктор, кардіохірург

Андрій Шараскін, актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт

Соломія Бобровська, громадська активістка, волонтерка, в. о. голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках.

Щодо співпраці з новообраним президентом Володимиром Зеленським пан Вакарчук сказав, що "якщо президент пропонуватиме зміни, ми виступатимемо за ще більші зміни, якщо президент зрадить своїх виборців - ми змусимо відповідати перед виборцями".

У прес-релізі прес-служби партії йдеться, що політсила "не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці".

Зараз партія перебуває у процесі реєстрації.

Вакарчук закликає українців приєднуватися до команди "Голосу", зареєструвавшись волонтером на сайті GolosZmin.org.

Вакарчук-політик

З середини літа 2018 року до січня 2019 року музикант ухилявся від прямої відповіді на питання, чи планує балотуватись на посаду президента України.

А коли Вакарчук врешті заявив, що не братиме участі у президентських виборах 2019 року, то натякнув на свою можливу участь у парламентській передвиборчій боротьбі.

"Разом з моєю командою я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли", - сказав пан Вакарчук у відео на Facebook.

"Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів - людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси - понад усе".

Копирайт изображения UKRINFORM

Святослав Вакарчук вже був депутатом. Восени 2007 року він пройшов до парламенту за списком "Нашої України - Народної самооборони".

У Верховній Раді пан Вакарчук входив до складу комітету з питань свободи слова та інформації. За час роботи він не вносив законопроектів, але запропонував дві правки.

Через рік роботи, у грудні 2008 року, Святослав Вакарчук склав депутатські повноваження.

Тоді він заявив, що отримав важливий досвід, але "політична боротьба стала самодостатньою, вона фактично втратила якусь ціль та стала боротьбою заради боротьби".

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