Копирайт изображения REUTERS Image caption Противники закону вийшли на акцію протесту під час голосування. Написа на плакаті: "Геть з моєї утроби"

В американському штаті Алабама ухвалили закон, який практично повністю забороняє аборти, навіть у випадках інцесту або насильства.

Аборт дозволять лише в окремих ситуаціях, коли є серйозна загроза для здоров'я матері.

Тепер документ відправлять на підпис до губернаторки-республіканки Кей Айві. Якщо вона підпише документ, це стане найсуворішим законом такого роду у США.

Активісти, які виступають проти заборони, сподіваються, що ухвалення закону можна буде оскаржити за допомогою рішення Верховного суду 1973 року, який узаконив аборти на території США.

Національна організація жінок назвала заборону "неконституційною", заявивши, що це "прозора спроба заручитися політичною підтримкою кандидатів проти абортів на прийдешніх виборах".

Стейсі Фокс з організації "Планування сім'ї" назвала це рішення "темним днем для жінок в Алабамі і по всій країні".

Шістнадцять інших американських штатів також прагнуть встановити нові обмеження для абортів.

Раніше цього року Верховний Суд заблокував нові обмеження щодо абортів у штаті Луїзіана. Однак це рішення отримало невелику перевагу голосів, і його мають переглянути пізніше цього року.

Що кажуть політики в Алабамі?

"Наш законопроект стверджує, що дитина в утробі матері - це людина", - заявив республіканець Террі Коллінз, який лобіював закон.

Сенатор від демократів Боббі Сінглтон заявив, що законопроект "криміналізує лікарів" і є спробою чоловіків "розповісти жінкам, що їм робити зі своїм тілом".

Сенатор-республіканець Клайд Чамблісс, прибічник закону, сказав, що у штаті можна буле "звернутися безпосередньо у Верховний суд, щоб оскаржити постанову "Роу проти Вейда" від 1973 року, в якому було закріплено право жінки на аборт.

Перед початком дебатів демократ Роджер Смітерман сказав: "Ми говоримо 12-річній дівчинці, яка завагітніла через інцест і зґвалтування, що в неї немає вибору".

Про що йдеться в законі?

За закон проголосували 25 членів сенату штату, відмовившись включити в закон виключення у випадку зґвалтування або інцесту. Шестеро - висловилися проти.

У документі йдеться, що аборт можна буде зробити у випадках, коли життя матері перебуває в серйозній небезпеці.

Лікарів можуть засудити до 10 років тюремного ув'язнення за спробу переривання вагітності і 99 рокам в'язниці - за фактичне проведення процедури.

Жінка, яка робить аборт, згідно з законом, до кримінальної відповідальності не притягатиметься.

В тексті закону йдеться, що з 1973 року у США було зроблено більше абортів, ніж вбито людей у "німецьких таборах смерті, китайських чистках, сталінських ГУЛАГах, на камбоджійських "полях смерті" і під час геноциду у Руанді разом узятих".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Противники абортів задоволені новим законопроектом. На плакаті написано: "Марія обрала життя"

Яка ситуація в країні?

Закон є продовженням нещодавно ухвалених законів в інших штатах США про заборону абортів після того, як може бути виявлено серцебиття плоду.

Такі закони підписали губернатори чотирьох штатів - Джорджія, Кентуккі, Міссісіпі та Огайо.

Противники таких законів кажуть, що це фактично означає заборону абортів, оскільки зазвичай серцебиття можна виявити вже на терміні близько шести тижнів вагітності, коли жінка може ще не знати, що вона вагітна.

Першу таку заборону запровадили в Північній Дакоті у 2013 році, наступним став штат Айова у 2018 році. За даними Інституту Гутмахера, який виступає за репродуктивні права, жодна з цих заборон ще не набула чинності.

Загалом близько 28 штатів розглядають наразі законодавство, що певним чином може заборонити аборти, повідомляє Інститут Гутмахера.

Наразі у штаті Алабама є три клініки, де можна перервати вагітність. У 1990 році їх було 20, але їхня кількість знизилася через кампанію проти абортів.

Схожа ситуація зі зниженням кількості таких клінік спостерігається і в інших штатах.

Демократи у Вірджинії нещодавно намагалися прийняти законопроект, який дозволив би аборти в третьому триместрі аж до моменту народження дитини, але схвалення документ не отримав.

Згідно з опитуванням Pew Research Center, у 2018 році близько 58% населення США вважали, що аборт має бути законним у всіх або в більшості випадків. 37% населення вважали, що аборт слід заборонити у всіх або більшості випадків.

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