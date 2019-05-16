Трамп оголосив надзвичайний стан у США через ІТ-загрози. До чого тут Huawei

Копирайт изображения Getty Images, BBC Image caption Дональд Трамп підписав наказ у середу

Президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайного стану для захисту американських комп'ютерних мереж від "іноземних супротивників".

Він підписав розпорядження, яке забороняє американським компаніям використовувати іноземні телекомунікації, які, як вважають, становлять ризики для національної безпеки.

Наказ не називає жодну компанію, але, як вважають, націлений проти Huawei.

Китайський технологічний гігант заявив, що обмеження його бізнесу в США зашкодить лише американським споживачам і компаніям.

У серпні минулого року Трамп підписав указ, який заборонив урядовим відомствам США використовувати обладнання, вироблене Huawei та іншою китайською компанією - ZTE.

Кілька країн, на чолі зі США, висловили занепокоєння останніми місяцями, що продукти Huawei Китай може використовувати для шпигунства.

Сама Huawei послідовно заперечує подібні звинувачення.

Копирайт изображения Reuters Image caption Huawei найбільший у світі виробник телекомунікаційного обладнання

США чинять тиск на своїх союзників, щоб ті не допускали Huawei до побудови мереж наступного покоління 5G на своїй території.

Окремим рішенням американський торговельний департамент додав Huawei до свого "чорного списку" - крок, який забороняє компанії купувати технології в американських фірм без урядового схвалення.

Кореспонденти говорять, що ці кроки, ймовірно, погіршать і без того напружені стосунки між США і Китаєм, які вже погіршились цього тижня через зростання тарифів на товари.

Huawei перебуває в епіцентрі американсько-китайської боротьби за владу, яка домінувала в глобальній політиці останній рік.

Разом з Huawei в чорний список потраплять ще 70 пов'язаних з нею компаній.

"Цей крок завадить компаніям, що належать іноземцям, використовувати американські технології для підриву національної безпеки США", - йдеться в заяві міністра торгівлі Вілбура Росса.

Американська влада також звинувачує Huawei в наданні заборонених фінансових послуг Ірану в обхід американських санкцій, і спробах перешкоджати здійсненню правосуддя в ході розслідування цих порушень в США.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!