McDonald's в Австрії допомагатиме американцям в біді
Громадяни США, яким знадобиться допомога в Австрії, тепер можуть йти до найближчого ресторану McDonald's. Усе завдяки угоді, підписаній гігантом швидкого харчування і дипломатичним представництвом США.
Американське посольство у країні заявило, що будь-який американець "у біді", або той, який втратив паспорт, зможе отримати допомогу в одному з 194 закладів мережі McDonald's в Австрії.
Персонал ресторану отримав завдання допомагати громадянам США зв'язуватися з посольством.
- Трамп замовив бургери і піцу в Білий дім. Чому?
- Українці помирають через неправильне харчування. Що з цим робити?
- Зеленського висунули кандидатом в президенти. На з’їзді партії були бургери й піца
Доступність цілодобової гарячої лінії з посольством є частиною домовленості між мережею закладів швидкого харчування та дипустановою.
Посольство заявило, що намагається надати американським громадянам щонайбільше можливостей для зв'язку з ними, коли це необхідно.
McDonald's заявив, що розглядає себе як заклад підтримки й телефонного обміну та погодився на цю ідею на прохання посла США Тревора Трейна.
Представник мережі сказав BBC, що компанія може також "допомогти будь-кому, хто потребує допомоги, наприклад, зателефонувавши в поліцію або служби екстреної допомоги".
Пан посол підписав угоду з керівним директором компанії в Австрії McDonald's Ізабель Кастер на минулому тижні.
Компанія заявила, що її ресторани продовжуватимуть бути австрійською територією і пропонуватимуть допомогу всім, хто її потребує, а не тільки американцям.
Не всі у соціальних мережах позитивно оцінили нову ініціативу.
Один американський користувач Facebook замислився, чи ідея не виникла "тому, що, мабуть, ми занадто некомпетентні, аби знайти контакти посольства США".
Інший жартував: "Один Макпаспорт з собою, будь ласка".
Третій запитав: "Це замість доукомплектації посольства персоналом?"
На що посольство відповіло "звичайно ні", додавши, що партнерство "лише один додатковий спосіб для американців зв'язатися з посольством, коли вони знаходяться в біді".
Пана Трейна, колишнього технологічного підприємця, президент Дональд Трамп призначив на посаду до Відня минулого року.
Президент сам відомий своєю любов'ю до гамбургерів і картоплі фрі.
У січні він замовив для Білого дому 300 гамбургерів, порцій картоплі фрі та піци з різних мереж швидкого харчування, коли приймав спортсменів, а кухня Білого дому не працювала через часткове припинення роботи уряду.
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!