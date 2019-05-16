Копирайт изображения McDonald's

Громадяни США, яким знадобиться допомога в Австрії, тепер можуть йти до найближчого ресторану McDonald's. Усе завдяки угоді, підписаній гігантом швидкого харчування і дипломатичним представництвом США.

Американське посольство у країні заявило, що будь-який американець "у біді", або той, який втратив паспорт, зможе отримати допомогу в одному з 194 закладів мережі McDonald's в Австрії.

Персонал ресторану отримав завдання допомагати громадянам США зв'язуватися з посольством.

Доступність цілодобової гарячої лінії з посольством є частиною домовленості між мережею закладів швидкого харчування та дипустановою.

Посольство заявило, що намагається надати американським громадянам щонайбільше можливостей для зв'язку з ними, коли це необхідно.

McDonald's заявив, що розглядає себе як заклад підтримки й телефонного обміну та погодився на цю ідею на прохання посла США Тревора Трейна.

Представник мережі сказав BBC, що компанія може також "допомогти будь-кому, хто потребує допомоги, наприклад, зателефонувавши в поліцію або служби екстреної допомоги".

Пан посол підписав угоду з керівним директором компанії в Австрії McDonald's Ізабель Кастер на минулому тижні.

Компанія заявила, що її ресторани продовжуватимуть бути австрійською територією і пропонуватимуть допомогу всім, хто її потребує, а не тільки американцям.

Не всі у соціальних мережах позитивно оцінили нову ініціативу.

Один американський користувач Facebook замислився, чи ідея не виникла "тому, що, мабуть, ми занадто некомпетентні, аби знайти контакти посольства США".

Інший жартував: "Один Макпаспорт з собою, будь ласка".

Третій запитав: "Це замість доукомплектації посольства персоналом?"

На що посольство відповіло "звичайно ні", додавши, що партнерство "лише один додатковий спосіб для американців зв'язатися з посольством, коли вони знаходяться в біді".

Пана Трейна, колишнього технологічного підприємця, президент Дональд Трамп призначив на посаду до Відня минулого року.

Президент сам відомий своєю любов'ю до гамбургерів і картоплі фрі.

Копирайт изображения EPA Image caption Цю трапезу із фаст-фуду Трамп замовив у січні

У січні він замовив для Білого дому 300 гамбургерів, порцій картоплі фрі та піци з різних мереж швидкого харчування, коли приймав спортсменів, а кухня Білого дому не працювала через часткове припинення роботи уряду.

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