Коломойський повернувся в Україну - ЗМІ

Копирайт изображения UNIAN, BBC Image caption Олігарх проживав поза межами України з літа 2017 року

Один із найвпливовіших українських олігархів, колишній власник "ПриватБанку" Ігор Коломойський повернувся в Україну, повідомляють ЗМІ.

Спочатку відповідну інформацію повідомив у Facebook журналіст "Схем" Михайло Ткач.

"Ігор Коломойський вже в Україні. О 2:30 літак групи Приват приземлився у аеропорту Дніпра", - написав він.

Сам бізнесмен у коментарі виданню theБабель підтвердив, що повернувся в Україну.

На уточнювальне питання, чим займеться в першу чергу, Коломойський відповів, що не знає.

В інтерв'ю BBC пан Коломойський раніше заявляв про свій намір повернутись в Україну перед другим туром виборів, проте не зробив цього.

"Я можу хоч завтра приїхати в Україну. Проти мене не висунули жодних обвинувачень. Але я занепокоєний, що, враховуючи кількість судових процесів між мною особисто і НБУ чи "ПриватБанком", мені через суд заборонять виїзд із країни", - пояснив пан Коломойський.

Після ж виборів у інтерв'ю Bihus.info він казав, що планує повернутися в Україну з Ізраїлю після інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. Саме його олігарх публічно підтримував під час передвиборчої кампанії.

У випадку "ПриватБанку" його екс-власника звинувачують у виведенні з установи мільярдів доларів українських вкладників на користь своїх фірм.

Зараз бізнесмен судиться з НБУ і тепер уже державним "ПриватБанком" у міжнародних судах щодо націоналізації.

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