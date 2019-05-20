Зеленський склав присягу президента України

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Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, склав присягу президента України та приступив до виконання обов'язків глави держави.

Інавгурація новообраного президента відбулася в залі Верховної Ради у присутності українських та іноземних політиків.

Володимир Зеленський - 41-річний комік, пародист і актор, який до 2019 року ніколи не займався політикою.

За менше ніж чотири місяці після того, як у новорічну ніч пролунала його заява про участь у виборах, він, за результатами голосування, отримав понад 70% довіри громадян.

На церемонії присутні п'ять президентів інших країн, десятки членів іноземних урядів, а також всі колишні президенти України, окрім Віктора Януковича.

На початку присутні виконали гімн України, співали його і новообраний президент з дружиною.

Далі голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила результати виборів.

Зеленський, поклавши руку на Конституцію та Пересопницьке Євангеліє, оголосив присягу українському народу.

З цього моменту Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України.

Новому президенту вручили офіційні символи влади - штандарт, знак президента, гербову печатку та булаву, а також посвідчення президента України.

В команді Зеленського повідомили BBC News Україна, що одразу після Верховної Ради новий президент піде до Маріїнського парку приймати командування видами військ.

Вже об 11.20 Зеленський з дружиною Оленою прийматимуть вітання від іноземних делегацій в Маріїнському палаці. Там же відбудеться офіційне прийняття для іноземних гостей з нагоди інавгурації.

А після 14 години новий президент вже почне проводити двосторонні зустрічі з іноземними лідерами в адміністрації президента.

Результати виборів

Центральна виборча комісія 30 квітня оприлюднила остаточні результати президентських виборів.

Копирайт изображения УНІАН

Переможцем президентських виборів оголосили Володимира Зеленського, який отримав 13,5 млн голосів виборців, або 73,22%.

Петро Порошенко зайняв друге місце з 24,45% голосів. За нього проголосували понад 4,5 млн виборців.

Володимир Зеленський переміг майже в усіх регіонах України. Петро Порошенко став лідером перегонів лише у Львівській області та закордонному виборчому окрузі.

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