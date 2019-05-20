Зеленський склав присягу президента України
Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, склав присягу президента України та приступив до виконання обов'язків глави держави.
Інавгурація новообраного президента відбулася в залі Верховної Ради у присутності українських та іноземних політиків.
Володимир Зеленський - 41-річний комік, пародист і актор, який до 2019 року ніколи не займався політикою.
За менше ніж чотири місяці після того, як у новорічну ніч пролунала його заява про участь у виборах, він, за результатами голосування, отримав понад 70% довіри громадян.
На церемонії присутні п'ять президентів інших країн, десятки членів іноземних урядів, а також всі колишні президенти України, окрім Віктора Януковича.
На початку присутні виконали гімн України, співали його і новообраний президент з дружиною.
Далі голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила результати виборів.
Зеленський, поклавши руку на Конституцію та Пересопницьке Євангеліє, оголосив присягу українському народу.
З цього моменту Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України.
Новому президенту вручили офіційні символи влади - штандарт, знак президента, гербову печатку та булаву, а також посвідчення президента України.
В команді Зеленського повідомили BBC News Україна, що одразу після Верховної Ради новий президент піде до Маріїнського парку приймати командування видами військ.
Вже об 11.20 Зеленський з дружиною Оленою прийматимуть вітання від іноземних делегацій в Маріїнському палаці. Там же відбудеться офіційне прийняття для іноземних гостей з нагоди інавгурації.
А після 14 години новий президент вже почне проводити двосторонні зустрічі з іноземними лідерами в адміністрації президента.
Результати виборів
Центральна виборча комісія 30 квітня оприлюднила остаточні результати президентських виборів.
Переможцем президентських виборів оголосили Володимира Зеленського, який отримав 13,5 млн голосів виборців, або 73,22%.
Петро Порошенко зайняв друге місце з 24,45% голосів. За нього проголосували понад 4,5 млн виборців.
Володимир Зеленський переміг майже в усіх регіонах України. Петро Порошенко став лідером перегонів лише у Львівській області та закордонному виборчому окрузі.
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.