Геращенко йде з перемовників у Мінську. Закликає "перезавантажити" учасників

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Віце-спікерка, уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що подала у відставку з посади уповноваженої та представника України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Я сьогодні написала заяву як уповноважена президента Порошенка з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, як представник України в гуманітарній підгрупі", - сказала вона у середу.

Пані Геращенко заявила, що готова допомагати новому президенту у питаннях, пов'язаних із групами перемовників у Мінську.

При цьому, на її думку, своїх представників у Мінську мають й інші сторони.

"Важливо забезпечити тристороннє перезавантаження учасників мінських груп: і від України, і від Росії, і від ОБСЄ", - сказала вона.

Пані Геращенко дещо скептично висловилась про роль ОБСЄ на переговорах і сказала, що очікує від представників ОБСЄ зацікавленості "не у самому процесі проведення перемовин, а у результаті".

Ірина Геращенко була призначена уповноваженою з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 17 червня 2014 року указом президента, а тому звільнити її також має президент.

На 20 травня запланована інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського.

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