Євробачення 2019: визначилися всі фіналісти

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У Тель-Авіві пройшов другий півфінал Євробачення, на якому визначили ще одну десятку фіналістів пісенного конкурсу. Перші десять країн-учасниць фіналу стали відомі 14 травня.

Хто виступатиме у фіналі?

За результатами другого півфіналу до фіналу Євробачення проходять учасники з наступних країн:

Північна Македонія : Тамара Тодевска - "Proud"

: Тамара Тодевска - "Proud" Н і дерланд и : Дункан Лоуренс - "Arcade"

: Дункан Лоуренс - "Arcade" Албан і я : Йоніда Малічі - "Ktheju tokë"

: Йоніда Малічі - "Ktheju tokë" Швец і я : Джон Лундвік - "Too Late for Love"

: Джон Лундвік - "Too Late for Love" Рос і я : Сергій Лазарєв - "Scream"

: Сергій Лазарєв - "Scream" Азербайджан : Чінгіз - "Truth"

: Чінгіз - "Truth" Дан і я : Leonora - "Love Is Forever"

: Leonora - "Love Is Forever" Норвег і я: KEiiNO - "Spirit in the Sky"

KEiiNO - "Spirit in the Sky" Швейцар і я : Лука Хенні - "She Got Me"

: Лука Хенні - "She Got Me" Мальта: Мікела Паче - "Chameleon"

Копирайт изображения EPA Image caption Співачка Катерін Дуска з Греції - одна з десяти виконавців, які пройшли у фінал Євробачення після першого півфіналу

Вони приєданються до десятки переможців першого півфіналу, які визначилися ще 14 травня:

Греція Katerine Duska -"Better Love"

Katerine Duska -"Better Love" Білорусь ZENA - "Like It"

ZENA - "Like It" Сербія Nevene Božović - "Kruna"

Nevene Božović - "Kruna" Кіпр Tamta - "Replay"

Tamta - "Replay" Естонія Victor Crone - "Storm"

Victor Crone - "Storm" Чехія Lake Malawi - "Friend Of A Friend"

Lake Malawi - "Friend Of A Friend" Австралія Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"

Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" Ісландія Hatari - "Hatrið mun sigra"

Hatari - "Hatrið mun sigra" Сан-Марино Serhat - "Say Na Na Na"

Serhat - "Say Na Na Na" Словенія Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"

У фіналі конкурсу, який відбудеться в суботу, 18 травня, також візьмуть участь Ізраїль (як країна-господар Євробачення) і представники так званої "Великої п'ятірки" - Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини.

Ці країни є засновниками конкурсу і тому традиційно проходять до фіналу автоматично.

Чому без України

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Україна участі в цьогорічному Євробаченні не бере. Таке рішення Національна суспільна телерадіокомпанія схвалила після скандалу, який виник на етапі Національного відбору.

Переможниця нацвідбору Maruv - так само як і деякі інші конкурсанти - подтрапили під шквал критики. Зокрема, через їхні виступи у Росії, а також позицію щодо анексії Криму.

В результаті контракт про участь в Євробаченні Maruv і НСТУ не підписали - співачка була незадоволена його умовами, які назвала "кабальними".

Після цього суспільний мовник вів перемовини з конкурсантами, що посіли у нацвідборі друге і третє місця, але гурти Freedom Jazz та Kazka підписувати контракт так само відмовились.

Зрештою НСТУ оприлюднила рішення про те, що Україна взагалі не братиме участі в цьогорічному Євробаченні.

Скандальне Євробачення

Підготовка до цьогорічного Євробачення супроводжувалася скандалами.

Чимало людей закликали учасників та національні телекомпанії, які транслюють конкурс, бойкотувати Євробачення у Тель-Авіві через те, що в Ізраїлі систематично порушуються права людини.

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У січні видатні британські діячі культури, як от дизайнерка Вів'єн Вествуд, співак Пітер Габріель, гітарист Pink Floyd Роджер Вотерс, а також група акторів і письменників підписали листа із закликом до ВВС відмовитися від висвітлення цьогорічного Євробачення.

"Євробачення може бути розважальним заходом, проте воно не повинно забувати про права людини. Ми не можемо ігнорувати систематичне порушення Ізраїлем прав людини палестинців", - зазначали автори листа.

Водначас низка інших культурних діячів, серед яких були актор і письменник Стівен Фрай, художниця Марина Абрамович та телеведуча Шерон Осборн, підписали протилежне звернення, стверджуючи, що "культурний бойкот є образою як для палестинців, так і для ізраїльтян, які працюють над просуванням миру шляхом компромісу, обміну та взаємного визнання".

Окрім того, скандал спричинив можливий вихід на ізраїльському телебаченні серіалу "12 балів", який розповідає про французького співака-гея алжирського походження на ім'я TJ. За сюжетом він приїжджає до Тель-Авіва на пісенний конкурс, а члени угруповання "Ісламська держава" намагаються примусити його влаштувати теракт під час виступу.

Критики розгледіли в цій історії натяк на цьогорічного учасника Євробачення від Франції - Білаля Ассані, співака-гея з марокканським корінням.

Після попередження від Європейської мовної спілки, яка організує "Євробачення", ізраїльський телеканал KAN вирішив перенести показ серіалу.

Втім, автор стрічки Йоав Хебель пізніше пояснював, що метою фільму було не глузування зі співака, а висміювання гомофобії та "дурості" угруповання "Ісламська держава".

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