"Євробляхи": Рада відклала штрафи за нерозмитнені авто

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Верховна Рада відтермінувала запровадження штрафів за нерозмитнені транспортні засоби з іноземною реєстрацією. За рішення проголосували 236 депутатів парламенту.

Згідно із ухваленим в листопаді 2018 року законом, розмитнити авто із єврономерами можна було за пільговими умовами - до 22 лютого, і за загальними, які не передбачають штрафних санкцій, - до 23 травня.

Передбачалося, що після цього на власників таких авто почали б накладати штрафи.

У четвер дату початку запровадження штрафів відклали на 24 серпня.

Саме це було однією з вимог "євробляхерів", які напередодні влаштували протест під Верховною Радою і Кабміном.

Також вони озвучували вимоги повністю скасувати акцизи на автомобілі, а також зупинити нарахування повторних штрафів за розмитнення у розмірі 8,5 тисяч грн.

На момент ухвалення закону про "євробляхи" у листопаді, лише за офіційними даними на території України перебували близько 600 тисяч авто з єврореєстрацією.

За даними ДФС, 218 тисяч з них були розмитнені у пільговий період - до 22 лютого. При цьому понад половина авто вже перебували на території України, а решта були завезені під час пільгового періоду.

Як повідомляли у ДФС, пільговий період розмитнення приніс до бюджету понад 13,5 млрд грн, які пішли на пенсійні доплати у березні та квітні, а також на індексацію пенсій.

До травня, за даними ДФС, розмитнено близько 400 тис. "євроблях", або ж дві третини усіх автомобілів на єврономерах.

Якими будуть штрафи?

Якщо водій перебуватиме за кермом нерозмитненого авто при тому, що сам не завозив його на митну територію України, він повинен буде сплатити штраф у розмірі 8 500 грн. При повторному правопорушенні - 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу.

Залежно від того, який час авто порушуватимуть режим ввезення/ транзиту, штрафи будуть такими:

від 10 до 20 діб - 17 тис. грн

від 20 до 30 діб - 85 тис. грн

понад 30 днів, а також за "втрату" та розукомплектування авто - 170 тис. грн або конфіскація авто за рішенням суду.

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