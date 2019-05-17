"Гра престолів": головні претенденти на Залізний трон (обережно, спойлери!)

Попередження: матеріал містить спойлери до п'ятої серії восьмого сезону "Гри престолів"

Копирайт изображения Reuters

Від самого виходу серіалу "Гра престолів" у 2011 році його основною сюжетною лінією були інтриги довкола престолу Вестероса, а головним питанням — хто зрештою опиниться на Залізному троні.

Нарешті це станеться. Вже скоро ми дізнаємося, хто переміг у цій жахливій грі на виживання.

Тож як будуть розгортатися події в фіналі серіалу?

Шанувальники "Гри престолів" впродовж останніх тижнів дають волю своїй фантазії у соцмережах. А ось наші припущення.

Дейенеріс перемагає

У Дейенеріс і досі є дракон, який у минулій серії показав себе у всій красі.

Якщо він здатен самотужки спалити ціле місто разом з усіма його захисниками, кораблями й "скорпіонами", то чому б не припустити, що Дейенеріс Таргарієн (або Божевільна королева, як її нарекли у п'ятій серії) зрештою отримає своє.

Дені вже чудово розуміє, що на відміну від Джона Сноу, народної любові у Вестеросі вона не здобуде. Що ж, якщо любові немає, лишається страх, вирішила матір драконів — і діяла відповідно.

Копирайт изображения AFP Image caption Королівську гавань (в реальному житті Дубровнік) спалили

Так, варто визнати: під кінець серіалу Дені трохи зіпсувалася.

Звісно, можна стверджувати, що, приміром, Серсея і її прибічники цю трансформацію передбачили. Але все одно неймовірно, як швидко Дейенеріс перетворилася з месії, яка бореться з рабством, у кровожерливого піромана, готового заради майбутньої свободи жителів Вестеросу перетворити їх на попіл.

Можливо, це спадкове. Не будемо забувати, що її татко Ейріс Таргарієн був відомий як Божевільний король і помер з криками "Спалити їх всіх!".

Попри все це у королеви драконів на руках є всі козирі, і навіть її головний суперник Джон Сноу постійно заперечує своє бажання зайняти престол і визнає її своєю королевою.

Хоча, за чутками, які потрапили в інтернет, в останній серії глядачі побачать Дейенеріс мертвою на спині свого дракона, який летітиме на схід через Вузьке море.

Звісно, бути у цьому впевненим не можна.

Можливо, Джон Сноу?

Копирайт изображения HBO

"Ти-нічого-не-знаєш-Джон-Сноу" у п'ятому епізоді виглядав остаточно спантеличеним, коли спостерігав, як його кохана жінка спалює ціле місто.

Джон виглядав так, ніби усвідомив, що потрібно щось робити з Дейенеріс, яка проявила таку неймовірну схильність до садизму.

Ми знаємо, що його справжнє ім'я Ейгон Таргарієн і що він насправді є законним спадкоємцем Залізного трону. Здогадуємось, що він би правив достойно і по-людськи.

Але чи зможе він підняти свій меч проти королеви — до того ж своєї тітки? Чи станеться в останній серії щось трагічне, що змусить його прийняти настільки непросте рішення?

І як у цій ситуації вчинить дракон? Чи визнає у критичній ситуації родича у Джоні Сноу?

З одного боку, для Джона розумно було б залишатися поруч із Дейенеріс і гасити її кровожерливі інстинкти. З іншого — коли це Джон робив щось розумне?

А як щодо Санси?

Санса — одна з небагатьох персонажів серіалу, яка й досі зберігає здоровий глузд. Протягом кількох сезонів вона демонструвала неабиякі дипломатичні здібності й неймовірне терпіння.

Можливо, цього достатньо, аби стати королевою Вестеросу?

Але, хоча вона і є Леді Вінтерфеллу, її претензії на Залізний трон все ж виглядають доволі слабкими.

Та й чи хоче вона цього? Її спогади про Королівську гавань не надто радісні, її душа — на Півночі, і Санса чудово розуміє, що Старки не надто пристосовані до Півдня.

Тому, якщо під кінець не станеться апокаліптичної різанини, в якій загинуть усі інші кандидати, очікуйте, що Санса залишиться на Півночі.

А раптом це Тіріон?

Копирайт изображения Getty Images

Зворушлива турбота про Міерін, Королівську гавань та їх мешканців — безсумнівний плюс в резюме Тіріона Ланністера. Окрім того, він отримав чудовий керівний досвід, працюючи головним радником Дейенеріс.

За вісім сезонів "Гри престолів" Тіріон пройшов шлях від марнотратника до поважного державного діяча.

За такого стрімкого внутрішнього росту Тіріон стає цілком реальним кандидатом на вищу посаду. І це може статися доволі просто, але тільки в разі, якщо головні фаворити знищать одне одного.

Тіріон Ланністер був би хорошим королем, якби зійшовся зі своєю колишньою дружиною Сансою. Пам'ятаєте цей зворушливий епізод у Вінтерфеллі?

Скажемо відверто, Сансі не надто щастило з чоловіками. Але, як вона зізналася Тіріону, він був найкращим з них. Невже цей сильний хід так і залишиться без продовження?

Можливо, Арія?

Не забуваємо, що коли все було так погано, що гірше просто не буває, саме вона стрибнула на Короля Ночі, вдарила його кинджалом і врятувала людство.

Арія заслуговує на нагороду, чи не так? То чому б не корону Вестеросу?

Є лише одна проблема: як і Джон Сноу, вона цього не хоче.

Арія завжди повторювала: вона не леді. І навіть якось не по-жіночому проігнорувала пропозицію Джендрі й перспективу спільного правління.

Звісно, це не Бронн…

Пройдисвіт Бронн за кілька сезонів вибився в люди й в будь-якому амплуа відчуває себе у своїй тарілці. То чому б не Залізний трон?

Він довів, що на відміну від Джеймі Ланністера може з арбалетом в руках проникнути в місто, яке готується до оточення, і навіть не запилитися.

"Вбийте сотню людей, і вони зроблять вас лордом. Вбийте тисячу, і вони зроблять вас королем", — якось сказав він.

Потрібну кількість трупів Бронн відтоді вже набрав.

Але, якщо добре подумати, з арбалета, навіть такого гарного, дракона не вб'єш. Тому Бронн — аутсайдер у боротьбі за Залізний трон.

Бран?

Він небагатослівний, говорить загадками, але багато чого бачить і знає. То чому б і ні.

Триокий ворон мудрий і не тримає зла — і про Вестерос він знає все: минуле, теперішнє і навіть майбутнє.

Можливо, він вже бачив себе на Залізному троні й вічну весну у Вестеросі?

Можливо. Можливо, саме тому він настільки спокійний. Коли бачиш майбутнє і воно прекрасне, залишається лише чекати.

Як і всі, ми не знаємо, хто переможе у "Грі престолів". Хочеться, щоб усе закінчилося добре. Але чи не буде таке "правильне" завершення конфлікту занадто нудним?

Що якщо насправді нам подобається те, що Вестерос занурений в хаос і конфлікти, що кров тут тече рікою і що майбутнє передбачити неможливо?

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!