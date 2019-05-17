Boeing оновив прошивку літаків 737 Max. Але заборону на них поки не зняли

Копирайт изображения Getty Images Image caption Заборона на експлуатацію літаків 737 Max діє по всьому світу

Корпорація Boeing повідомила про завершення процесу оновлення програмного забезпечення літаків сімейства 737 Max. Лайнери цього типу потрапили в катастрофи в Індонезії та Ефіопії.

Корпорація наразі планує надати додаткову інформацію про оновлення Федеральному управлінню цивільної авіації США (FAA), повідомляє Reuters. Вона в тому числі включає питання про те, як повинні діяти пілоти в різних режимах польоту.

Після надання цієї інформації Boeing спільно з FAA запланує сертифікаційний випробувальний політ.

У четвер 23 травня FAA проведе в Техасі конференцію для представників країн, де використовували літаки Boeing 737 Max. Там їм нададуть інформацію про оновлення прошивки для лайнерів і про зміни при підготовці пілотів таких літаків.

Оновлення торкнулося системи MCAS літака, яка бореться зі звалюванням лайнера при відключеному автопілоті.

Звалювання — різке падіння підйомної сили, результатом якого може стати перехід повітряного судна у штопор.

Після того як Boeing представить останню версію програмного забезпечення для цієї системи, розпочнеться підготовка рекомендацій про підготовку пілотів літаків цього типу, і лише тоді заборону на експлуатацію літаків Boeing 737 MAX скасують, уточнив глава Національної ради з безпеки на транспорті Роберт Самуолт.

У середині березня інформагентства з посиланням на обізнані джерела повідомляли, що Boeing планує випустити оновлення програмного забезпечення протягом 7-10 днів.

За кілька днів цю інформацію підтвердили в американській корпорації, не назвавши конкретні терміни. У результаті оновлення зайняло два місяці.

10 березня літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії в 60 кілометрах на схід від столиці Ефіопії. Авіакатастрофа забрала життя 157 осіб, серед яких були громадяни 35 країн.

Ця катастрофа стала другою аварією літака цього типу за півроку — в кінці жовтня 2018 року такий же Boeing індонезійської компанії Lion Air впав у море поблизу острова Ява після вильоту з аеропорту Джакарти. Загинули всі 189 людей на борту.

В обох авіакатастрофах система MCAS направляла ніс літаків вниз, в той час як пілоти намагалися відновити контроль над судном.

Відразу після катастрофи в Ефіопії багато країн заборонили польоти Boeing 737 Max. Після цього Boeing рекомендувала Федеральному управлінню цивільної авіації США зупинити польоти всіх літаків цієї лінійки по всьому світу.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption За півроку літак потрапив у дві авіакатастрофи

Boeing 737 Max - четверте покоління літаків лінійки 737, яке прийшло на заміну Boeing 737 Next Generation. Перший політ цієї моделі відбувся в січні 2016 року.

Boeing в Україні

Літаки Boeing 737 Max 8 є у флоті авіакомпаній Turkish Airline, flydubai та LOT, які здійснюють рейси в Україну.

Після катастрофи всі вони перепинили польоти на літаках цієї моделі.

Серед українських авіакомпаній дві планують закупити Boeing 737 MAX 8.

МАУ планує придбати три нових повітряних судна вже цього року.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Літак 737 MAX 8 польської авіакомпанії LOT

"До комерційної експлуатації літак буде допущений лише тоді, коли будуть проведені обов'язкові процедури для підтвердження того, що літак відповідає всім вимогам безпеки, і отримані дозволи на його польоти з боку авіаційної влади як мінімум США, ЄС та України", — повідомила прес-служба МАУ.

Літаки лінійки 737 MAX планує використовувати й авіакомпанія SkyUp Airlines.

Авіакомпанія очікує на два Boeing 737 MAX 8 і три Boeing 737 MAX 10 з заводу в Сіетлі у 2023 році.

У авіакомпанії повідомили, що авіакатастрофи не вплинуть на рішення про придбання Boeing 737 MAX 8.

"До введення в експлуатацію цього типу повітряного судна у нас є достатньо часу для збирання інформації про результати розслідування та їхнього вивчення", — заявив в коментарі BBC News Україна директор SkyUp Airlines Євген Хайнацький.

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