Копирайт изображения Sky Atlantic Image caption Кіт Герінґтон у ролі Джона Сноу в супер популярному серіалі

Зима нарешті прийшла до "Гри Престолів" — і останні серії шоу від багатьох отримують по справжньому холодне прийняття.

Петицію, яка закликає виробників серіалу, телеканал HBO, переробити восьмий сезон, підписали понад 700 тисяч незадоволених шанувальників.

Останні епізоди популярного шоу, яке засноване на книгах американського письменника та сценариста Джорджа Р.Р. Мартіна наштовхнулися на критику в інтернеті.

Розчаровані глядачі критикують стиль розповіді у останньому сезоні серіалу та долю улюблених персонажів.

Петиція на сайті Change.org, яку зареєстрували після того, як минулого тижня відбулася прем'єра передостаннього епізоду серіалу, йде далі обговорень й вимагає повністю переробити останній сезон шоу "з компетентними сценаристами".

Автори петиції стверджують, що сценаристи шоу, Девід Беніофф і Д. Б. Вайс, "виявилися жахливо некомпетентними".

Копирайт изображения Change.org

У петиції йдеться, що вони не мають "жодного вихідного матеріалу", аби спертися при написанні сценарію, натякаючи на те, що книги про події, які відбуваються у восьму сезоні ще не завершені паном Мартіном.

Оскільки наступна його книга "Вітри зими" досі недописана, телесеріал має інший кінець.

"Цей серіал заслуговує на фінальний сезон, який має сенс", — йдеться у петиції. "Зробіть це, HBO!"

Ті, хто підписав петицію, залишили коментарі, які говорять про те, що останні серії "занадто поспішають", "повністю зневажають автора книг" і спустили вісім років розвитку персонажів "у каналізацію".

"Сезон зруйнував усе, що побудували у сералі, в результаті поспішного оповідання і поганого розвитку персонажів", — написав один з підписантів.

Копирайт изображения HBO Image caption Емілія Кларк у ролі Дейенеріс Таргарієн і Джейсон Момоа у ролі кхала Дрого

Враховуючи вартість кожного епізоду — приблизно 15 мільйонів доларів - HBO навряд чи виконає вимоги петиції.

І кінець кінцем, приголомшливе число людей все ще дивиться серіал.

Канал HBO заявив, що передостанню серію шоу минулої неділі подивилося рекордні 18,4 мільйона глядачів.

Завершення, як визнали пани Беніофф і Вайсс, завжди викликатиме суперечки.

"Хороша історія не є такою вже й хорошою, якщо у вас поганий кінець", — сказав пан Беніофф. — "Звичайно, ми переживаємо".

BBC звернулася до HBO з проханням про коментар.

Прем'єра останнього епізоду фантастичного серіалу відбудеться в неділю у США. В Україні прем'єра фінального сезону буде доступна у понеділок.

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