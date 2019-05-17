Автор піраміди Лувру помер у віці 102 років. Що ще створив архітектор-прагматик

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Пей Юй Мін архітектор, який спроектував багато відомих будівель, включаючи скляну піраміду поблизу Лувру в Парижі, помер у віці 102 років.

Конструкції Пей Юй Міна відомі своїм акцентом на точності геометрії, рівній поверхні й природному освітленні.

Навіть у поважному віці він продовжував працювати, створивши один зі своїх найвідоміших шедеврів — Музей ісламського мистецтва в Досі (Катар) — у віці 80-ти років.

Прагматичний митець

Пей Юй Мін народився в Гуанчжоу в 1917 році та переїхав до США у віці 18 років на навчання в університеті Пенсильванії, Массачусетському технологічному інституті й Гарварді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пей Юй Мін побудував Залу слави рок-н-ролу у США

Чоловік працював науковим співробітником уряду США під час Другої світової війни, а у 1955 році заснував власну архітектурну фірму.

Один із найбільш плідних архітекторів XX століття, він створював муніципальні будівлі, готелі, школи та інші будівлі в Північній Америці, Азії та Європі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ісламський музей мистецтв Катару — один з найвідоміших проектів Пей Юй Міна

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Архітектор також створив проект музею у Сучжоу (Китай), який завершили будувати у 2006 році

Його стиль описували як модернізм з кубістичними темами, на нього вплинула любов архітектора до ісламської архітектури.

Улюблені будівельні матеріали Пей Юй Міна — скло і сталь, у поєднанні з бетоном.

Архітектор спричинив суперечки, побудувавши піраміду поблизу Лувру. Скляна конструкція, завершена в 1989 році, тепер є однією з найвідоміших пам'яток Парижа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пей Юй Мін проектував будівлю Бібліотеки та музею імені Джона Кеннеді у Бостоні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Він спільно з архітектором Теодором Мушо створив проект мерії у Далласі

Інші відомі роботи архітектора — мерія Далласа та японський музей Міхо.

"Я вважаю, що архітектура — це прагматичне мистецтво. Щоб стати мистецтвом, вона має будуватися на фундаменті необхідності", — сказав він.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Гонконзі відомий архітектор китайського походження побудував вежу для Банку Китаю (на фото зліва)

Пей Юй Мін отримав численні нагороди та відзнаки за свої будівлі, включаючи золоту медаль Американського інституту архітектури, одну з найвищих нагород у галузі.

У 1983 році Пей Юй Мін отримав престижну премію Прітцкера. Журі сказало, що він "подарував цьому століттю деякі з його найкрасивіших внутрішніх просторів і зовнішніх форм".

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Він використав свій приз у 100 тисяч доларів для створення стипендіального фонду для китайських студентів, які прагнуть вивчати архітектуру в Америці.

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