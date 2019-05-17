Автор піраміди Лувру помер у віці 102 років. Що ще створив архітектор-прагматик
Пей Юй Мін архітектор, який спроектував багато відомих будівель, включаючи скляну піраміду поблизу Лувру в Парижі, помер у віці 102 років.
Конструкції Пей Юй Міна відомі своїм акцентом на точності геометрії, рівній поверхні й природному освітленні.
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Навіть у поважному віці він продовжував працювати, створивши один зі своїх найвідоміших шедеврів — Музей ісламського мистецтва в Досі (Катар) — у віці 80-ти років.
Прагматичний митець
Пей Юй Мін народився в Гуанчжоу в 1917 році та переїхав до США у віці 18 років на навчання в університеті Пенсильванії, Массачусетському технологічному інституті й Гарварді.
Чоловік працював науковим співробітником уряду США під час Другої світової війни, а у 1955 році заснував власну архітектурну фірму.
Один із найбільш плідних архітекторів XX століття, він створював муніципальні будівлі, готелі, школи та інші будівлі в Північній Америці, Азії та Європі.
Його стиль описували як модернізм з кубістичними темами, на нього вплинула любов архітектора до ісламської архітектури.
Улюблені будівельні матеріали Пей Юй Міна — скло і сталь, у поєднанні з бетоном.
Архітектор спричинив суперечки, побудувавши піраміду поблизу Лувру. Скляна конструкція, завершена в 1989 році, тепер є однією з найвідоміших пам'яток Парижа.
Інші відомі роботи архітектора — мерія Далласа та японський музей Міхо.
"Я вважаю, що архітектура — це прагматичне мистецтво. Щоб стати мистецтвом, вона має будуватися на фундаменті необхідності", — сказав він.
Пей Юй Мін отримав численні нагороди та відзнаки за свої будівлі, включаючи золоту медаль Американського інституту архітектури, одну з найвищих нагород у галузі.
У 1983 році Пей Юй Мін отримав престижну премію Прітцкера. Журі сказало, що він "подарував цьому століттю деякі з його найкрасивіших внутрішніх просторів і зовнішніх форм".
Він використав свій приз у 100 тисяч доларів для створення стипендіального фонду для китайських студентів, які прагнуть вивчати архітектуру в Америці.
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