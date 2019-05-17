Коаліція припинила існування. Тепер розпуск?

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Фракція партії "Народний фронт" оголосила про свій вихід з чинної коаліції та закликає до формування нової.

Про це заявив лідер фракції Максим Бурбак на засідані парламенту у п'ятницю.

"Коаліція, яка сформована у 2014 році й діяла до сьогоднішнього дня, виконала свої завдання", - сказав депутат.

За його словами, за останні п'ять років коаліції та двом урядам вдалося провести більше змін, ніж за попередні 20 років.

"Ми заявляємо про вихід із діючої коаліції, припинення її діяльності з 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним", - заявив лідер фракції.

Пан Бурбак відзначив, що його фракція закликає інші сили "державницької ідеології" розпочати перемовини про створення коаліції та розробку коаліційної угоди з новим планом дій.

Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив припинення існування коаліції й заявив, що, відповідно до Конституції, парламент має місяць на формування нової коаліції.

"Закликаю представників усіх фракцій та груп взяти розпочати консультації з приводу формування нової коаліції. І давайте визнаємо — це була хороша коаліція", - сказав голова парламенту.

"Народний фронт" вважає, що майбутня коаліція має:

скоротити кількість депутатів Ради

зняти недоторканість з депутатів, президента та суддів

ліквідувати місцеві державні адміністрації в рамках децентралізації

прийняти закони про референдум та імпічмент.

Віце-спікер Оксана Сироїд повідомила журналістам, що фракція "Самопоміч" не братиме участі у формуванні нової коаліції.

Підстава для розпуску?

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Відповідно до Конституції, якщо депутати не зможуть створити нову коаліцію протягом місяця, тобто до 17 червня, то президент отримує право на розпуск парламенту.

Водночас, Верховну Раду не можна розпускати в останні шість місяців її повноважень - цей термін спливає 27 травня.

Таким чином, незалежно від результатів перемовин зі створення нової коаліції, голова держави не матиме можливості розпустити парламент, якщо датою припинення існування коаліції вважати саме 17 травня.

Чергові вибори депутатів Верховної Ради заплановані на 27 жовтня 2019 року.

Коаліцію "Європейська Україна" створили 27 листопада 2014 року п'ять фракцій парламенту: "Блок Петра Порошенка", "Народний Фронт", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Батьківщина" та "Самопоміч".

У 2016 році "Батьківщина" та "Самопоміч" подали заяви про вихід із коаліції. "Радикали" заявляли, про вихід, однак офіційно цього не зробили.

Спікер Андрій Парубій неодноразово заявляв, що коаліція існує та має у складі понад 226 депутатів.

Саме вихід двох фракцій на думку деяких представників команди Володимира Зеленського є підставою для того, аби вважати коаліцію відсутньою.

Аби довести, що у коаліції немає необхідних 226 депутатів, до Київського адміністративного окружного суду зверталися громадські активісти. Суд, своєю чергою, офіційно просив секретаріат Верховної Ради надати інформацію про склад парламентської більшості. Але відповіді поки що не дочекався.

Раніше прихильники розпуску парламенту говорили, що якби з'явилося рішення окружного адмінсуду про те, що парламент не надає офіційних підтверджень, це могло би стати підставою вважати, що коаліції немає, а тому Рада має бути розпущена. Однак, суд ніякого рішення поки що не ухвалював.

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