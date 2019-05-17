Команда Зеленського: вихід "Народного фронту" з коаліції не впливає на розпуск Ради

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Радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що вихід "Народного фронту" з коаліції не впливає на право президента розпустити парламент.

Говорячи про сьогоднішню заяву фракції "Народний фронт" щодо виходу з коаліції, пан Разумков сказав BBC News Україна, що "буде некоректно говорити про вихід із коаліції, бо не можна вийти з того, що, на мою думку, перестало існувати давно, і тут позиція команди не змінювалася".

За його словами, команда Зеленського вважає, що коаліція у Верховній Раді припинила своє існування, коли там "стало менше ніж 226 народних депутатів".

Пан Разумков зазначив, що на ім'я голови парламенту Андрія Парубія неодноразово надсилали запити з проханням оприлюднити поіменний список членів коаліції, однак відповіді так і не отримали.

"Виходячи з елементарної математики, просумувавши кількість депутатів двох фракцій, які складали коаліцію, виходить, що коаліції немає вже дуже давно — декілька років. Виходячи з цього, ситуація глобально 17 травня у порівнянні зі, скажімо, 15 травня не змінилася", — сказав радник обраного президента.

Він підкреслив, що не вважає сьогоднішній день — днем припинення існування коаліції.

При цьому, пан Разумков не зміг однозначно сказати, чи планує пан Зеленський розпускати парламент.

"Володимир Олександрович діятиме в рамках законодавства й відповідно до доцільності дій, яких вимагатиме від нього український народ", — сказав радник.

Кінець коаліції - що далі

У п'ятницю фракція "Народний фронт" заявила про свій вихід зі складу коаліції та припинення її існування.

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що, відповідно до Конституції, парламент має місяць на формування нової коаліції.

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Відповідно до чинного законодавства, якщо депутати не зможуть створити нову коаліцію протягом місяця, тобто до 17 червня, президент отримує право на розпуск парламенту.

Водночас, Верховну Раду не можна розпускати в останні шість місяців її повноважень — цей термін спливає 27 травня.

Якщо датою припинення існування коаліції вважати саме 17 травня, то незалежно від результатів перемовин зі створення нової коаліції, голова держави не матиме можливості розпустити парламент.

Проте, за словами пана Розумкова, команда новообраного президента вважає, що коаліція припинила своє існування ще кілька років тому, а тому підстави для розпуску парламенту до 27 травня, за цією логікою, все ще є.

Коаліцію "Європейська Україна" створили 27 листопада 2014 року п'ять фракцій парламенту: "Блок Петра Порошенка", "Народний Фронт", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Батьківщина" та "Самопоміч".

У 2016 році "Батьківщина" та "Самопоміч" подали заяви про вихід із коаліції. "Радикали" заявляли, про вихід, однак офіційно цього не зробили.

Спікер Андрій Парубій неодноразово заявляв, що коаліція існує та має у складі понад 226 депутатів, проте на запити щодо її поіменного складу канцелярія спікера відповідей не надавала.

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