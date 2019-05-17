Померла легендарна кішка Grumpy Cat

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Грампі Кет" - "сердита кішка" - насправді мала таку зовнішність через вроджені проблеми зі здоров'ям. Вона прожила сім років

Grumpy Cat (дослівно з англійської - "Сердита кішка"), всесвітньо відома своїм перманентно насупленим виглядом кішка, померла у віці семи років, повідомляють її власники.

Вона померла ще у вівторок після ускладнень від інфекції сечовивідних шляхів.

Попри свій насуплений вираз мордочки, кішка з Арізони "змусила посміхатись мільйони людей по всьому світу", йдеться у повідомленні власників тваринки на Twitter.

Копирайт изображения Grumpy Cat

Справжнє ім'я Grumpy було Соус Тардар - через плями на шерсті вона у дитинстві нагадувала власникам соус тартар.

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Кішка стала неймовірно популярною в інтернеті у 2012 році: після публікації її кислого виразу Grumpy Cat одразу став мемом.

Власниця Табата Бундесен пояснювала таку зовнішність своєї улюблениці вродженою карликовістю та проблемами з прикусом.

Кішка подорожувала світом, з'являлася на телебаченні й навіть знялася у власному різдвяному фільмі.

Жила тваринка у США, штат Аризона.

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