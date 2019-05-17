Померла легендарна кішка Grumpy Cat
Grumpy Cat (дослівно з англійської - "Сердита кішка"), всесвітньо відома своїм перманентно насупленим виглядом кішка, померла у віці семи років, повідомляють її власники.
Вона померла ще у вівторок після ускладнень від інфекції сечовивідних шляхів.
Попри свій насуплений вираз мордочки, кішка з Арізони "змусила посміхатись мільйони людей по всьому світу", йдеться у повідомленні власників тваринки на Twitter.
Справжнє ім'я Grumpy було Соус Тардар - через плями на шерсті вона у дитинстві нагадувала власникам соус тартар.
Кішка стала неймовірно популярною в інтернеті у 2012 році: після публікації її кислого виразу Grumpy Cat одразу став мемом.
Власниця Табата Бундесен пояснювала таку зовнішність своєї улюблениці вродженою карликовістю та проблемами з прикусом.
Кішка подорожувала світом, з'являлася на телебаченні й навіть знялася у власному різдвяному фільмі.
Жила тваринка у США, штат Аризона.
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