Клімкін написав заяву про відставку. Підписуватиме Зеленський

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Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про звільнення. Про це він повідомив у відеозверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що вже в найближчий понеділок направить документ до Верховної ради і до нового президента України.

Згідно з законом, міністр закордонних справ звільняється парламентом саме за поданням глави держави, яким в понеділок, у день інавгурації, стане Володимир Зеленський.

"Вважаю, що так правильно. Правильно по-людськи, правильно з точки зору нормальної політичної культури", - пояснив своє рішення Павло Клімкін.

Він додав, що заздалегідь проінформував про це Володимира Зеленського.

"У нього має бути право на свою зовнішньополітичну команду, на побудову зовнішньополітичну стратегію. Але я сказав, що готовий допомагати йому там, де це потрібно, там де збігаються наші принципи і наше бачення", - сказав пан Клімкін.

Окрім того він розповів, що на найближчих виборах балотуватиметься до Верховної ради.

"В мене є дуже багато різних ідей, які я сподіваюся реалізувати. Тому я йду вперед, йду до політики, до Верховної ради - звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції і бачення, як іти далі".

Павло Клімкін займав посаду міністра закордонних справ з червня 2014 року.

До цього він працював послом України в Німеччині (2012 - 2014), ще раніше - заступником міністра закордонних справ (2010 - 2012).

Також має досвід роботи радником-посланником посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (2004 -2008) і директором Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України (2008 - 2010).

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