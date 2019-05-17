Копирайт изображения Unian

Військова прокуратура затримала групу посадових осіб на чолі з виконувачем обов'язків голови Державної служби зайнятості України Валерієм Ярошенком.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, причина затримання - звинувачення у "відкатах" під час будівництва об'єктів соціального призначення.

"Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень", - додав голова ГПУ.

Валерій Ярошенко займав посаду виконувача обов'язків голови Державної служби зайнятості з серпня 2016 року.

До цього він обіймав посаду заступника міністра соціальної політики України.

На сайті служби зайнятості сказано, що Ярошенко має почесне звання "Заслужений працівник соціальної сфери України".

У своїй декларації за 2018 рік він задекларував понад 717 тисяч гривень.

Ще до приходу пана Ярошенка у Службу зайнятості, у вересні 2015 року, СБУ затримала попереднього очільника відомства Ярослава Кашубу - його звинуватили в отриманні хабара у розмірі понад 600 тисяч гривень.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!