Ілля Пономарьов і Наталя Каплан отримали громадянство України

Копирайт изображения facebook.com/iponomarev

Колишньому депутату Держдуми Росії Іллі Пономарьову і сестрі Олега Сенцова Наталії Каплан дали українське громадянство.

Пан Понамрьов написав у Facebook, що Петро Порошенко підписав указ про надання йому українського громадянства, "згідно державного інтересу".

"Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю", - зазначив він.

Він заявив, що буде використовувати новий статус, аби привести в Україну нові іноземні інвестиції.

"Впевнений, що процвітання України - це ключ до змін у Росії", - сказав пан Пономарьов.

Ілля Пономарьов - це єдиний депутат Держдуми РФ, який у березні 2014 року проголосував проти приєднання Криму до Росії. Кілька років тому Держдума Росії достроково позбавила його депутатської недоторканності.

Копирайт изображения facebook.com/skorost.zvuka Image caption Наталя Каплан добивається звільнення свого брата Олега Сенцова

"Здійснилося! Я громадянка України!", - написала у Facebook Наталя Каплан, двоюрідна сестра українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в ув'язненні в російській колонії.

Пані Каплан добивається звільнення брата і через це понад два роки тому переїхала до Києва з Москви. В Україні вона працює журналістом на "Громадському".

Вона веде переписку з Сенцовим, виступає від його імені в пресі. У грудні 2018 року Сенцову вручили премію імені Сахарова, нагороду замість режисера отримала пані Каплан.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!