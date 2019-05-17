Ілля Пономарьов і Наталя Каплан отримали громадянство України
Колишньому депутату Держдуми Росії Іллі Пономарьову і сестрі Олега Сенцова Наталії Каплан дали українське громадянство.
Пан Понамрьов написав у Facebook, що Петро Порошенко підписав указ про надання йому українського громадянства, "згідно державного інтересу".
"Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю", - зазначив він.
Він заявив, що буде використовувати новий статус, аби привести в Україну нові іноземні інвестиції.
"Впевнений, що процвітання України - це ключ до змін у Росії", - сказав пан Пономарьов.
Ілля Пономарьов - це єдиний депутат Держдуми РФ, який у березні 2014 року проголосував проти приєднання Криму до Росії. Кілька років тому Держдума Росії достроково позбавила його депутатської недоторканності.
"Здійснилося! Я громадянка України!", - написала у Facebook Наталя Каплан, двоюрідна сестра українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в ув'язненні в російській колонії.
Пані Каплан добивається звільнення брата і через це понад два роки тому переїхала до Києва з Москви. В Україні вона працює журналістом на "Громадському".
Вона веде переписку з Сенцовим, виступає від його імені в пресі. У грудні 2018 року Сенцову вручили премію імені Сахарова, нагороду замість режисера отримала пані Каплан.
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!