Чи повернеться Росія у ПАРЄ?

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Комітет міністрів Ради Європи у п'ятницю схвалив заяву, яка теоретично дає змогу владнати кризу у відносинах з Росією. У заяві йдеться про те, що держави повинні мати "рівноправну участь у Парламентській асамблеї Ради Європи". Чи означає це, що російській делегації повернуть повноваження?

Нову заяву у Москві сприйняли саме як гарантію майбутньої участі Росії в роботі європейських структур.

У 2014 і 2015 роках російську делегацію позбавили права голосувати у ПАРЄ через анексію Криму. Вже у 2016 РФ оголосила про бойкот роботи в Парламентській асамблеї, а через рік припинила сплачувати внески у бюджет ПАРЄ. Останній транш у розмірі 10 мільйонів євро Москва перерахувала ще в лютому 2017 року.

У червні 2019 року спливуть два роки невиплат, після яких організація може поставити питання про членство Росії у ПАРЄ.

Проте останні заяви комітету міністрів Ради Європи демонструють, що з негайним розривом стосунків ніхто не поспішає.

Що сказали у Раді Європи?

"Усім державам-членам має бути надана можливість на рівноправних засадах брати участь у роботі Комітету міністрів і Парламентської асамблеї - двох установчих органів Ради Європи", - йдеться в заяві комітету міністрів.

Міністри висловили бажання, щоб делегації усіх держав-членів мали змогу взяти участь у найближчому засіданні ПАРЄ у червні - на цей час заплановані вибори Генерального секретаря Ради Європи і суддів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ)".

При цьому в організації зауважили, що сплата внесків до бюджету ЄС є одним з ключових обов'язків держав-членів.

Як це сприйняли в Росії?

Росія зацікавлена у роботі в ПАРЄ, але виключно на "абсолютно рівноправних засадах", заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

За словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, Росія не має наміру залишати Раду Європи і не відмовляється від своїх фінансових зобов'язань".

"Ця заява, по суті, відкриває дорогу до подолання нинішньої кризи, яка була створена неправомірним рішенням Парламентської асамблеї", - сказав пан Лавров і додав, що тепер "слово за ПАРЄ".

Чи означає це, що Росія повернеться до ПАРЄ?

Очільник МЗС Фінляндії Тімо Сойні у п'ятницю заявив, що за результатами засідання Комітету міністрів Ради Європи у Гельсінкі вдалося досягти прогресу у питанні повернення Росії до ПАРЄ.

За його словами, рішення комітету не вирішує питання про повернення РФ напряму, але сама дискусія направляє "позитивний політичний сигнал".

У Раді Європи є розбіжності між Комітетом міністрів і ПАРЄ через Росію, розповів BBC генеральний директор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов.

"Багато хто вважає, що Парламентська асамблея перевищила свої повноваження, коли схвалила рішення про обмеження прав Росії. Наскільки я мав можливість спілкуватися з Ягландом (генеральним секретарем Ради Європи - Ред.), я так розумію, що це його позиція також - не може бути часткового членства, це не прописано у жодних документах ПАРЄ, і тому процедура не обґрунтована".

За його словами, бажання Комітету міністрів повернути Росії право голосу в ПАРЄ не означає, що там не йтиме "доволі жорстка політична боротьба".

Попри це "ніхто не зацікавлений у тому, щоб Росія пішла з ПАРЄ, і не хоче втрачати фінансові внески", - вважає Кортунов.

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