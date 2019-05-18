Віце-канцлер Австрії йде у відставку через відеозапис із росіянкою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Штрахе заявив, що став жертвою "політичної атаки"

Віце-канцлер Австрії та глава правої Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе оголосив про відставку. Причиною став відеозапис, на якому він веде переговори з невідомою росіянкою.

На відеозаписі, зробленому прихованою камерою, яку днем раніше опублікували німецькі видання Suddeutsche Zeitung і Spiegel, Штрахе і його помічник Йоханн Гуденус на віллі, ймовірно на іспанському острові Ібіца, ведуть переговори з жінкою — припускають, що племінницею неназваного російського олігарха.

Обоє політиків курять, випивають та розслабляються на диванах.

На записі жінка заявляє про бажання купити половину акцій впливового австрійського таблоїда Kronen Zeitung.

Штрахе своєю чергою пропонує зробити в газеті перестановки, аби вона допомогла Партії свободи під час передвиборної кампанії. Йдеться про парламентські вибори, що пройшли восени 2017 року. Розмова, ймовірно, відбувся в липні того ж року.

Політик також натякнув на можливість організувати потенційно незаконну систему пожертвувань для своєї партії.

Після початку скандалу канцлер Австрії Себастьян Курц виключив можливість продовження роботи зі Штрахе, повідомляло агентство Reuters з посиланням на джерела.

Австрійські ЗМІ також повідомляли, що Курц вирішив не продовжувати коаліцію з Партією свободи й оголосити нові вибори.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Канцлер Себастьян Курц (зліва), за даними ЗМІ, відмовився працювати зі Штрахе

Офіційних коментарів канцлер поки не давав. Очікується, що він виступить з окремою заявою в суботу.

Пан Штрах заявив, що на посаді його замінить міністр транспорту Норберт Хофер.

Він сказав, що його дії були "дурними" і "безвідповідальними" і він йде з посади, аби уникнути подальшої шкоди для уряду.

Хайнц-Крістіан Штрахе стверджував, що став "жертвою цілеспрямованої політичної атаки", яка використовувала незаконні засоби.

Що таке Партія свободи

Націоналістична й антиіммігрантська Партія свободи посіла третє місце на виборах і увійшла до правлячої коаліції. Партія, яку називають "ультраправою", відома, крім іншого, приязними відносинами з російською владою.

Хайнц-Крістіан Штрахе та інші діячі цієї партії неодноразово відвідували Росію, а також анексований Крим.

Кандидат у президенти від цієї партії Норберт Хофер називав Крим законною частиною Росії.

Партія закликає до скасування санкцій проти Росії.

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