Віце-канцлер Австрії йде у відставку через відеозапис із росіянкою
Віце-канцлер Австрії та глава правої Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе оголосив про відставку. Причиною став відеозапис, на якому він веде переговори з невідомою росіянкою.
На відеозаписі, зробленому прихованою камерою, яку днем раніше опублікували німецькі видання Suddeutsche Zeitung і Spiegel, Штрахе і його помічник Йоханн Гуденус на віллі, ймовірно на іспанському острові Ібіца, ведуть переговори з жінкою — припускають, що племінницею неназваного російського олігарха.
Обоє політиків курять, випивають та розслабляються на диванах.
На записі жінка заявляє про бажання купити половину акцій впливового австрійського таблоїда Kronen Zeitung.
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Штрахе своєю чергою пропонує зробити в газеті перестановки, аби вона допомогла Партії свободи під час передвиборної кампанії. Йдеться про парламентські вибори, що пройшли восени 2017 року. Розмова, ймовірно, відбувся в липні того ж року.
Політик також натякнув на можливість організувати потенційно незаконну систему пожертвувань для своєї партії.
Після початку скандалу канцлер Австрії Себастьян Курц виключив можливість продовження роботи зі Штрахе, повідомляло агентство Reuters з посиланням на джерела.
Австрійські ЗМІ також повідомляли, що Курц вирішив не продовжувати коаліцію з Партією свободи й оголосити нові вибори.
Офіційних коментарів канцлер поки не давав. Очікується, що він виступить з окремою заявою в суботу.
Пан Штрах заявив, що на посаді його замінить міністр транспорту Норберт Хофер.
Він сказав, що його дії були "дурними" і "безвідповідальними" і він йде з посади, аби уникнути подальшої шкоди для уряду.
Хайнц-Крістіан Штрахе стверджував, що став "жертвою цілеспрямованої політичної атаки", яка використовувала незаконні засоби.
Що таке Партія свободи
Націоналістична й антиіммігрантська Партія свободи посіла третє місце на виборах і увійшла до правлячої коаліції. Партія, яку називають "ультраправою", відома, крім іншого, приязними відносинами з російською владою.
Хайнц-Крістіан Штрахе та інші діячі цієї партії неодноразово відвідували Росію, а також анексований Крим.
Кандидат у президенти від цієї партії Норберт Хофер називав Крим законною частиною Росії.
Партія закликає до скасування санкцій проти Росії.
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