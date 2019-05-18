Негода на півночі України: на Рівненщині підтоплення, на Житомирщині - наслідки буревію

Копирайт изображения ДСНС Рівненщини і Житомирщини Image caption Житомирщина і Рівненщина постраждали від сильних дощів та буревію. Синоптики прогнозують, що грози у регіоні поки що не припиняться

У північних областях України рятувальники борються з наслідками негоди.

Зокрема у суботу в Рокитнівському, Сарненському, Костопільському, Володимирецькому та Дубенському районах Рівненщині багато господарств залишаються підтопленими.

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Рятувальники відкачують воду мотопомпами.

"Окремо співробітники ДСНС проводять моніторинг ситуації у Рокитнівському районі за допомогою квадрокоптера. Нагадаємо, що на Рокитнівщині ситуація з підтопленнями дещо складніша, ніж в інших сусідніх районах. Загалом до надання допомоги залучено 9 мотопомп, 6 авцистерн та 30 рятувальників", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій Рівненщини.

Від підтоплення страждає і сусідня Житомирщина.

"17 травня рятувальники надавала допомогу населенню по відкачці грунтових вод з присадибних ділянок в місті Олевськ та селищі Городниця Новоград-Волинського району. Загалом відкачено понад 380 куб. м води", - кажуть у місцевій ДНСН.

Крім того, на Житомирщині розчищають дороги від завалів, які утворилися внаслідок буревію.

Копирайт изображения ДСНС Житомирщини

Сам буревій трапився 16 травня. Сильний вітер позривав дахи з кількох десятків будинків та школи у Новоград-Волинському і Ємільчинському районах.

Копирайт изображения ДСНС Житомирщини

Також був зафіксований потужний град.

Копирайт изображения ДСНС Житомирщини

Постраждалих чи загиблих внаслідок негоди, за даними рятувальників, не було.

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Утім, як повідомляло ТСН, через підтоплення на Рівненщині загинули свійські тварини.

При цьому Гідрометцентр попереджає, що 18-19 травня у західних областях України очікуються грози і шквал, тож рівень води на Рівненщині природнім шляхом спадати не буде.

"19 травня грозові дощі найбільш ймовірні в західній частині України, при грозах можливе шквалисте посилення вітру, град. На решті території - переважно сухо, сонячно", - прогнозує синоптик Наталія Діденко.

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