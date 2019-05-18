Зеленський вибачився через пробки на інавгурацію та пообіцяв створити "незручності" для Верховної Ради

Копирайт изображения Facebook Володимира Зеленського Image caption "Рада створила і зробила незручності нам. Ми, обіцяю, зробимо їм", - передав "привіт" депутатам Володимир Зеленський

Володимир Зеленський у черговому відеозверненні в соцмережах у суботу вибачився перед киянами через майбутні затори в день інавгурації та пообіцяв "створити незручності" для Верховної Ради, яка проголосувала саме за цю дату.

"Ви пам'ятаєте, що ми наполягали, щоб інавгурація пройшла саме 19 [травня]. Щоб це був вихідний день, щоб не створювати проблеми і транспортні затори для киян", - наголосив переможець президентських виборів.

"Ну, вже Рада як проголосувала, так проголосувала, що там жалітися. Але я хочу вам сказати, що буде достатньо багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито", - продовжив Володимир Зеленський.

"Вибачте будь-ласка. Вибачте всі нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила і зробила незручності нам. Ми, обіцяю, зробимо їм", - анонсував майбутній президент.

Інавгурація має відбутися у понеділок, 20 травня, у Верховній Раді.

Навколо дати тривали дискусії між парламентом і Володимиром Зеленським, які пов'язували з його можливим рішенням щодо розпуску Верховної Ради одразу після інавгурації.

У п'ятницю Володимир Зеленський запросив своїх прихильників прийти подивитися інавгурацію в Маріїнський парк.

"Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради. Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Відчуватиму, що ви поруч", - написав він у Facebook.

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