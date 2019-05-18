Євробачення-2019: хто у фіналі, де дивитися, при чому там Сердючка?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасника від України цьогоріч на Євробаченні не буде. Зате буде Вєрка Сердючка і балет у "легендарних" костюмах а-ля 2007 рік

Фінал Євробачення, який цього року проходить в Ізраїлі, почнеться у суботу о 22:00.

В Україні його показуватимуть два канали: "UA: Перший" та СТБ.

Фіналісти

Загалом у фіналі виступлять 26 претендентів з різних країн.

Північна Македонія : Тамара Тодевска - "Proud"

: Тамара Тодевска - "Proud" Н і дерланд и : Дункан Лоуренс - "Arcade"

: Дункан Лоуренс - "Arcade" Албан і я : Йоніда Малічі - "Ktheju tokë"

: Йоніда Малічі - "Ktheju tokë" Швец і я : Джон Лундвік - "Too Late for Love"

: Джон Лундвік - "Too Late for Love" Рос і я : Сергій Лазарєв - "Scream"

: Сергій Лазарєв - "Scream" Азербайджан : Чінгіз - "Truth"

: Чінгіз - "Truth" Дан і я : Leonora - "Love Is Forever"

: Leonora - "Love Is Forever" Норвег і я: KEiiNO - "Spirit in the Sky"

KEiiNO - "Spirit in the Sky" Швейцар і я : Luca Hänni - "She Got Me"

: Luca Hänni - "She Got Me" Мальта: Мікела Паче - "Chameleon"

Мікела Паче - "Chameleon" Греція : Katerine Duska -"Better Love"

Katerine Duska -"Better Love" Білорусь : ZENA - "Like It"

ZENA - "Like It" Сербія : Nevene Božović - "Kruna"

Nevene Božović - "Kruna" Кіпр : Tamta - "Replay"

Tamta - "Replay" Естонія : Victor Crone - "Storm"

Victor Crone - "Storm" Чехія : Lake Malawi - "Friend Of A Friend"

: Lake Malawi - "Friend Of A Friend" Австралія : Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"

Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" Ісландія : Hatari - "Hatrið mun sigra"

Hatari - "Hatrið mun sigra" Сан-Марино : Serhat - "Say Na Na Na"

Serhat - "Say Na Na Na" Словенія : Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"

Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" Ізраїль: Кобі Марімі - "Home"

Кобі Марімі - "Home" Іспанія: Miki "La venda"

Miki "La venda" Велика Британія: Michael Rice "Bigger Than Us"

Michael Rice "Bigger Than Us" Італія: Mahmood (Алессандро Махмуд) "Soldi"

Mahmood (Алессандро Махмуд) "Soldi" Франція: Білаль Ассані "Roi"

Білаль Ассані "Roi" Німеччина: дует S!sters "Sister"

Більшість учасників цього року - молодші за 30 років, але Лука Хенні зі Швейцарії жартує, що у свої 24 почувається старим.

Без учасника з України, але з Вєркою Сердючкою

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Україна участі в цьогорічному Євробаченні не бере через скандал.

Переможниця нацвідбору Maruv - так само як і деякі інші конкурсанти - подтрапили під шквал критики через їхні виступи у Росії.

В результаті контракт про участь в Євробаченні Maruv і НСТУ не підписали - співачка була незадоволена його умовами, які назвала "кабальними".

Після цього суспільний мовник вів перемовини з конкурсантами, що посіли у нацвідборі друге і третє місця, але гурти Freedom Jazz та Kazka підписувати контракт так само відмовились.

Зрештою НСТУ оприлюднила рішення про те, що Україна взагалі не братиме участі в цьогорічному Євробаченні.

Водночас, у українські артисти на сцені фіналу Євробачення-2019 року все ж будуть - Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки разом зі своїм балетом виконає пісню тогорічної переможниці конкурсу Нетті Барзілай "Toy".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вєрка Сердючка вистаптиме з "мамою" і балетом

Він виступатиме поза конкурсом - як запрошений гість.

"Це гарний хід - коли учасники переспівують пісні один одного. Сподіваюся, нас хоч на цей раз не перекриють рекламою, і люди, які хочуть це побачити, побачать", - розповів артист виданню "КП в Україні".

"З нашою участю в конкурсі вийшов якийсь зіпсований телефон. Деякі думають, що ми беремо участь в "Євробаченні" як конкурсанти. Кажуть: "Ми за вас вболіваємо!" - додав Андрій Данилко.

Водночас він додав, що Вєрка Сердючка з балетом на прохання організаторів виступатиме у "легендарних" сріблястих костюмах з зіркою - таких, як у 2007 році, коли учасник від України посів друге місце.

Скандальне Євробачення

Підготовка до цьогорічного Євробачення супроводжувалася скандалами.

Чимало людей закликали учасників та національні телекомпанії, які транслюють конкурс, бойкотувати Євробачення у Тель-Авіві через те, що в Ізраїлі систематично порушуються права людини.

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У січні видатні британські діячі культури, як от дизайнерка Вів'єн Вествуд, співак Пітер Габріель, гітарист Pink Floyd Роджер Вотерс, а також група акторів і письменників підписали листа із закликом до ВВС відмовитися від висвітлення цьогорічного Євробачення.

"Євробачення може бути розважальним заходом, проте воно не повинно забувати про права людини. Ми не можемо ігнорувати систематичне порушення Ізраїлем прав людини палестинців", - зазначали автори листа.

Водначас низка інших культурних діячів, серед яких були актор і письменник Стівен Фрай, художниця Марина Абрамович та телеведуча Шерон Осборн, підписали протилежне звернення, стверджуючи, що "культурний бойкот є образою як для палестинців, так і для ізраїльтян, які працюють над просуванням миру шляхом компромісу, обміну та взаємного визнання".

Окрім того, скандал спричинив можливий вихід на ізраїльському телебаченні серіалу "12 балів", який розповідає про французького співака-гея алжирського походження на ім'я TJ. За сюжетом він приїжджає до Тель-Авіва на пісенний конкурс, а члени угруповання "Ісламська держава" намагаються примусити його влаштувати теракт під час виступу.

Критики розгледіли в цій історії натяк на цьогорічного учасника Євробачення від Франції - Білаля Ассані, співака-гея з марокканським корінням.

Після попередження від Європейської мовної спілки, яка організує "Євробачення", ізраїльський телеканал KAN вирішив перенести показ серіалу.

Втім, автор стрічки Йоав Хебель пізніше пояснював, що метою фільму було не глузування зі співака, а висміювання гомофобії та "дурості" угруповання "Ісламська держава".

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