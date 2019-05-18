Хто приїде на інавгурацію Зеленського?
Речниця МЗС України Катерина Зеленко повідомила, кого з іноземних гостей очікують на інавгурації Володимира Зеленського 20 травня.
За її словами, до Києва завітують близько 60 "високих представників".
- Зеленський вибачився через затори на інавгурацію та пообіцяв створити "незручності" для Верховної Ради
Зокрема, п'ять президентів:
- Грузії - Саломе Зурабішвілі
- Естонії - Керсті Кальюлайд
- Латвії - Раймондс Вейоніс
- Литви - Даля Грибаускайте
- Угорщини - Янош Адер
Від Азербайджану буде спікер Октай Асадов, а від Туреччини - віце-президент Фуат Октай.
А також приїдуть дев'ять іноземних урядовців:
- Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп
- Віце-прем'єр Білорусі
- Віце-прем'єр Румунії
- Віце-прем'єр Словаччини
- Віце-прем'єр Болгарії
- Міністр енергетики США Рік Перрі
- Міністр оборони Канади Харджит Сінгх Сейджан
- Міністр з питань Європи Франції (поки що невідомо, чи мова про керівника МЗС Жана-Іва Ле Дріана, чи про держсекретаря у справах Європи Амелі де Моншален)
- Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович
Крім них, за словами Катерини Зеленко, приїдуть ще "понад 40 високих представників".
Інавгурація Володимира Зеленського має відбутися у понеділок, 20 травня, у Верховній Раді.
Сам він вибачився перед киянами через затори у місті, адже "буде достатньо багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито".
У цьому він звинуватив Верховну Раду, що призначила інавгурацію на понеділок, а не на вихідну неділю 19 травня, як він пропонував.
"Вибачте будь-ласка. Вибачте всі нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила і зробила незручності нам. Ми, обіцяю, зробимо їм", - анонсував майбутній президент.
У 2014 році на інавгурації Петра Порошенка було понад 50 іноземних делегацій, зокрема 13 президентів, близько десяти очільнків урядів, парламентів і міжнародних делегацій.
Делегацію США тоді очолював віце-президент Джозеф Байден.
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!