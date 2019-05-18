Хто приїде на інавгурацію Зеленського?

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Речниця МЗС України Катерина Зеленко повідомила, кого з іноземних гостей очікують на інавгурації Володимира Зеленського 20 травня.

За її словами, до Києва завітують близько 60 "високих представників".

Зокрема, п'ять президентів:

Грузії - Саломе Зурабішвілі

Естонії - Керсті Кальюлайд

Латвії - Раймондс Вейоніс

Литви - Даля Грибаускайте

Угорщини - Янош Адер

Від Азербайджану буде спікер Октай Асадов, а від Туреччини - віце-президент Фуат Октай.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Делегацію США очолюватиме міністр енергетики Рік Перрі. П'ять років тому, на інавгурації Порошенка, американську делегацію очолював тодішній віце-президент Джозеф Байден

А також приїдуть дев'ять іноземних урядовців:

Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп

Віце-прем'єр Білорусі

Віце-прем'єр Румунії

Віце-прем'єр Словаччини

Віце-прем'єр Болгарії

Міністр енергетики США Рік Перрі

Міністр оборони Канади Харджит Сінгх Сейджан

Міністр з питань Європи Франції (поки що невідомо, чи мова про керівника МЗС Жана-Іва Ле Дріана, чи про держсекретаря у справах Європи Амелі де Моншален)

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович

Крім них, за словами Катерини Зеленко, приїдуть ще "понад 40 високих представників".

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Інавгурація Володимира Зеленського має відбутися у понеділок, 20 травня, у Верховній Раді.

Сам він вибачився перед киянами через затори у місті, адже "буде достатньо багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито".

У цьому він звинуватив Верховну Раду, що призначила інавгурацію на понеділок, а не на вихідну неділю 19 травня, як він пропонував.

"Вибачте будь-ласка. Вибачте всі нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила і зробила незручності нам. Ми, обіцяю, зробимо їм", - анонсував майбутній президент.

Копирайт изображения УНІАН Image caption На інавгурації Порошенка було більше 50 іноземних делегацій, зокрема 23 глав держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій

У 2014 році на інавгурації Петра Порошенка було понад 50 іноземних делегацій, зокрема 13 президентів, близько десяти очільнків урядів, парламентів і міжнародних делегацій.

Делегацію США тоді очолював віце-президент Джозеф Байден.

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