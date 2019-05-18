Хто приїде на інавгурацію Зеленського?

  • 18 травня 2019
Зеленський Копирайт изображения УНІАН

Речниця МЗС України Катерина Зеленко повідомила, кого з іноземних гостей очікують на інавгурації Володимира Зеленського 20 травня.

За її словами, до Києва завітують близько 60 "високих представників".

Зокрема, п'ять президентів:

  • Грузії - Саломе Зурабішвілі
  • Естонії - Керсті Кальюлайд
  • Латвії - Раймондс Вейоніс
  • Литви - Даля Грибаускайте
  • Угорщини - Янош Адер

Від Азербайджану буде спікер Октай Асадов, а від Туреччини - віце-президент Фуат Октай.

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Image caption Делегацію США очолюватиме міністр енергетики Рік Перрі. П'ять років тому, на інавгурації Порошенка, американську делегацію очолював тодішній віце-президент Джозеф Байден

А також приїдуть дев'ять іноземних урядовців:

  • Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп
  • Віце-прем'єр Білорусі
  • Віце-прем'єр Румунії
  • Віце-прем'єр Словаччини
  • Віце-прем'єр Болгарії
  • Міністр енергетики США Рік Перрі
  • Міністр оборони Канади Харджит Сінгх Сейджан
  • Міністр з питань Європи Франції (поки що невідомо, чи мова про керівника МЗС Жана-Іва Ле Дріана, чи про держсекретаря у справах Європи Амелі де Моншален)
  • Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович

Крім них, за словами Катерини Зеленко, приїдуть ще "понад 40 високих представників".

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Інавгурація Володимира Зеленського має відбутися у понеділок, 20 травня, у Верховній Раді.

Сам він вибачився перед киянами через затори у місті, адже "буде достатньо багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито".

У цьому він звинуватив Верховну Раду, що призначила інавгурацію на понеділок, а не на вихідну неділю 19 травня, як він пропонував.

"Вибачте будь-ласка. Вибачте всі нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила і зробила незручності нам. Ми, обіцяю, зробимо їм", - анонсував майбутній президент.

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Image caption На інавгурації Порошенка було більше 50 іноземних делегацій, зокрема 23 глав держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій

У 2014 році на інавгурації Петра Порошенка було понад 50 іноземних делегацій, зокрема 13 президентів, близько десяти очільнків урядів, парламентів і міжнародних делегацій.

Делегацію США тоді очолював віце-президент Джозеф Байден.

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