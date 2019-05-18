На Шварценеггера напали у ПАР

Копирайт изображения AFP Image caption "Залізний Арні" спілкувався з фанатами, коли невідомий підбіг до нього зі спини та стрибнув ногами вперед

На актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера напав невідомий під час спортивного заходу у Південній Африці. У підсумку "залізний Арні" сильно не постраждав.

71-річний актор відвідував змагання в одному з південноафриканських міст, коли, як видно з відео, до нього ззаду підбіг невідомий чоловік й стрибнув двома ногами йому у спину.

Від удару Арнольд Шварценеггер трохи відлетів, а сам нападник впав на підлогу, де його одразу скрутила охорона та передала поліції.

При цьому чоловік намагався щось кричати, однак мотиви його дій наразі невідомі.

Згодом Арнольд Шварценеггер написав у Twitter, що він не постраждав й подякував фанатам за турботу.

Він також зізнався, що спочатку подумав, що його просто штовхнув натовп, що часто трапляється на велелюдних заходах.

Копирайт изображения Twitter Шварценеггера Image caption Момент нападу зі спини

"Я радий, що той ідіот не перервав мій Snapchat", - додав "Термінатор".

Він також попросив всіх, хто поширює відео інциденту, робити це без звуку - щоб не чути викриків нападника, аби не робити його і його заклики популярними.

Натомість він закликав більше звертати увагу на спортсменів у ПАР.

У березні минулого року екс-губернатор Каліфорнії та актор переніс операцію на серці в Лос-Анджелесі. Операція пройшла успішно.

Це була не перша операція 70-річного "Арні" на серці. У 1997 році лікарі вже замінювали акторові клапан аорти.

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