На Шварценеггера напали у ПАР
На актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера напав невідомий під час спортивного заходу у Південній Африці. У підсумку "залізний Арні" сильно не постраждав.
71-річний актор відвідував змагання в одному з південноафриканських міст, коли, як видно з відео, до нього ззаду підбіг невідомий чоловік й стрибнув двома ногами йому у спину.
Від удару Арнольд Шварценеггер трохи відлетів, а сам нападник впав на підлогу, де його одразу скрутила охорона та передала поліції.
При цьому чоловік намагався щось кричати, однак мотиви його дій наразі невідомі.
Згодом Арнольд Шварценеггер написав у Twitter, що він не постраждав й подякував фанатам за турботу.
Він також зізнався, що спочатку подумав, що його просто штовхнув натовп, що часто трапляється на велелюдних заходах.
"Я радий, що той ідіот не перервав мій Snapchat", - додав "Термінатор".
Він також попросив всіх, хто поширює відео інциденту, робити це без звуку - щоб не чути викриків нападника, аби не робити його і його заклики популярними.
Натомість він закликав більше звертати увагу на спортсменів у ПАР.
У березні минулого року екс-губернатор Каліфорнії та актор переніс операцію на серці в Лос-Анджелесі. Операція пройшла успішно.
Це була не перша операція 70-річного "Арні" на серці. У 1997 році лікарі вже замінювали акторові клапан аорти.
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