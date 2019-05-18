На Євробаченні-2019 переміг Дункан Лоуренс з Нідерландів

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Цьогорічний фінал виграв конкурсант від Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею "Arcade".

Лоуренсу 25 років.

У 2014 році він взяв участь в нідерланскій версії шоу "Голос", де дійшов до півфіналу. Після цього Дункан Лоуренс навчався в рок-академії у Тілбурзі і закінчив її в 2019 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вперше з 1975 року Нідерланди тріумфують на Євробаченні

Другим на Євробаченні-2019 став Mahmood з Італії, третім - Сергій Лазарєв з Росії.

Під час голосування журі головна конкуренція прозгорнулася між конкурсантами від Північної Македонії, Італії, Азербайджаном та Нідерландами. А лідером на першому етапі став конкурсант від Швеції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Mahmood з Італії був одним з фаворитів протягом всього голосування, але у підсумку він лише другий

А за балами телеглядачів у ряди фаворитів увійшли ще Норвегія, Росія і Швейцарія.

Загалом перша десятка за країнами виглядає так:

Нідерланди Італія Росія Швейцарія Норвегія Швеція Азербайджан Північна Македонія Австралія Ісландія

Всього ж у фіналі, який проходив у Ізраїлі, виступили 26 виконавців.

Загалом аудиторія Євробачення-2019, за даними організаторів, складала близько 200 млн глядачів по всьому світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тамара Тодевска з Північної Македонії була однією з фавориток у журі, однак від глядачів отримала дуже мало голосів. У підсумку - лише 8 місце.

В Україні його показували два канали: "UA: Перший" та СТБ.

А в голосуванні брала участь 41 країна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джон Лундвік зі Швеції також був фаворитом, але опинився на 6 місці

Утім, українські глядачі не могли голосувати, оскільки цього року на конкурсі не було учасника від України.

Всі фіналісти та їхні пісні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасник від Росії Сергі Лазарєв посів третє місце. Він мало отримав від журі, але потім зміг піднятися на 3 місце завдяки балам глядачів

Північна Македонія : Тамара Тодевска - "Proud"

: Тамара Тодевска - "Proud" Н і дерланд и : Дункан Лоуренс - "Arcade"

: Дункан Лоуренс - "Arcade" Албан і я : Йоніда Малічі - "Ktheju tokë"

: Йоніда Малічі - "Ktheju tokë" Швец і я : Джон Лундвік - "Too Late for Love"

: Джон Лундвік - "Too Late for Love" Рос і я : Сергій Лазарєв - "Scream"

: Сергій Лазарєв - "Scream" Азербайджан : Чінгіз - "Truth"

: Чінгіз - "Truth" Дан і я : Leonora - "Love Is Forever"

: Leonora - "Love Is Forever" Норвег і я: KEiiNO - "Spirit in the Sky"

KEiiNO - "Spirit in the Sky" Швейцар і я : Luca Hänni - "She Got Me"

: Luca Hänni - "She Got Me" Мальта: Мікела Паче - "Chameleon"

Мікела Паче - "Chameleon" Греція : Katerine Duska -"Better Love"

Katerine Duska -"Better Love" Білорусь : ZENA - "Like It"

ZENA - "Like It" Сербія : Nevene Božović - "Kruna"

Nevene Božović - "Kruna" Кіпр : Tamta - "Replay"

Tamta - "Replay" Естонія : Victor Crone - "Storm"

Victor Crone - "Storm" Чехія : Lake Malawi - "Friend Of A Friend"

: Lake Malawi - "Friend Of A Friend" Австралія : Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"

Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" Ісландія : Hatari - "Hatrið mun sigra"

Hatari - "Hatrið mun sigra" Сан-Марино : Serhat - "Say Na Na Na"

Serhat - "Say Na Na Na" Словенія : Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"

Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" Ізраїль: Кобі Марімі - "Home"

Кобі Марімі - "Home" Іспанія: Miki - "La venda"

Miki - "La venda" Велика Британія: Michael Rice - "Bigger Than Us"

Michael Rice - "Bigger Than Us" Італія: Mahmood (Алессандро Махмуд) - "Soldi"

Mahmood (Алессандро Махмуд) - "Soldi" Франція: Білаль Ассані - "Roi"

Білаль Ассані - "Roi" Німеччина: дует S!sters - "Sister"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Норвежці з KEiiNO. 5 місце

Без Maruv, але з Вєркою Сердючкою

Копирайт изображения УНІАН Image caption У фіналі українського національного відбору на Євробачення перемогла співачка Maruv з піснею "Siren Song". Але в Тель-Авів вона не потрапила

Україна участі в цьогорічному Євробаченні не брала через скандал.

Переможниця нацвідбору Maruv - так само як і деякі інші конкурсанти - подтрапили під шквал критики через їхні виступи у Росії. В результаті контракт про участь в Євробаченні Maruv і НСТУ не підписали - співачка була незадоволена його умовами, які назвала "кабальними".

Суспільний мовник вів перемовини з конкурсантами, що посіли у нацвідборі друге і третє місця, але гурти Freedom Jazz та Kazka підписувати контракт так само відмовились.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вєрка Сердючка виступила з "мамою" і балетом

Зрештою НСТУ оприлюднила рішення про те, що Україна взагалі не братиме участі в цьогорічному Євробаченні.

Водночас, українські артисти на сцені фіналу Євробачення-2019 року все ж були - Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки разом зі своїм балетом виконав пісню тогорічної переможниці конкурсу Нетті Барзілай "Toy".

Він виступав поза конкурсом - як запрошений гість. До речі, іншою запрошеною гостею фіналу стала Мадонна, а також ряд колишніх учасників.

"Це гарний хід - коли учасники переспівують пісні один одного. Сподіваюся, нас хоч на цей раз не перекриють рекламою, і люди, які хочуть це побачити, побачать", - розповів артист виданню "КП в Україні".

"З нашою участю в конкурсі вийшов якийсь зіпсований телефон. Деякі думають, що ми беремо участь в "Євробаченні" як конкурсанти. Кажуть: "Ми за вас вболіваємо!" - додав Андрій Данилко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вєрка Сердючка виконала ще одну пісню разом з кількома колишніми учасниками Євробачення

Він додав, що Вєрка Сердючка з балетом на прохання організаторів виступили саме у "легендарних" сріблястих костюмах з зіркою - таких, як у 2007 році, коли учасник від України посів друге місце.

Водночас тодішню пісню Вєрки Сердючки "Лаша-Тумбай" виконала минулорічна срібна призерка Євробачення від Кіпру Елені Фурейра.

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