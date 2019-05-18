На Євробаченні-2019 переміг Дункан Лоуренс з Нідерландів
Цьогорічний фінал виграв конкурсант від Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею "Arcade".
Лоуренсу 25 років.
У 2014 році він взяв участь в нідерланскій версії шоу "Голос", де дійшов до півфіналу. Після цього Дункан Лоуренс навчався в рок-академії у Тілбурзі і закінчив її в 2019 році.
Другим на Євробаченні-2019 став Mahmood з Італії, третім - Сергій Лазарєв з Росії.
Під час голосування журі головна конкуренція прозгорнулася між конкурсантами від Північної Македонії, Італії, Азербайджаном та Нідерландами. А лідером на першому етапі став конкурсант від Швеції.
А за балами телеглядачів у ряди фаворитів увійшли ще Норвегія, Росія і Швейцарія.
Загалом перша десятка за країнами виглядає так:
- Нідерланди
- Італія
- Росія
- Швейцарія
- Норвегія
- Швеція
- Азербайджан
- Північна Македонія
- Австралія
- Ісландія
Всього ж у фіналі, який проходив у Ізраїлі, виступили 26 виконавців.
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Загалом аудиторія Євробачення-2019, за даними організаторів, складала близько 200 млн глядачів по всьому світу.
В Україні його показували два канали: "UA: Перший" та СТБ.
А в голосуванні брала участь 41 країна.
Утім, українські глядачі не могли голосувати, оскільки цього року на конкурсі не було учасника від України.
Всі фіналісти та їхні пісні
- Північна Македонія: Тамара Тодевска - "Proud"
- Нідерланди: Дункан Лоуренс - "Arcade"
- Албанія: Йоніда Малічі - "Ktheju tokë"
- Швеція: Джон Лундвік - "Too Late for Love"
- Росія: Сергій Лазарєв - "Scream"
- Азербайджан: Чінгіз - "Truth"
- Данія: Leonora - "Love Is Forever"
- Норвегія: KEiiNO - "Spirit in the Sky"
- Швейцарія: Luca Hänni - "She Got Me"
- Мальта: Мікела Паче - "Chameleon"
- Греція: Katerine Duska -"Better Love"
- Білорусь: ZENA - "Like It"
- Сербія: Nevene Božović - "Kruna"
- Кіпр: Tamta - "Replay"
- Естонія: Victor Crone - "Storm"
- Чехія: Lake Malawi - "Friend Of A Friend"
- Австралія: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"
- Ісландія: Hatari - "Hatrið mun sigra"
- Сан-Марино: Serhat - "Say Na Na Na"
- Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"
- Ізраїль: Кобі Марімі - "Home"
- Іспанія: Miki - "La venda"
- Велика Британія: Michael Rice - "Bigger Than Us"
- Італія: Mahmood (Алессандро Махмуд) - "Soldi"
- Франція: Білаль Ассані - "Roi"
- Німеччина: дует S!sters - "Sister"
Без Maruv, але з Вєркою Сердючкою
Україна участі в цьогорічному Євробаченні не брала через скандал.
Переможниця нацвідбору Maruv - так само як і деякі інші конкурсанти - подтрапили під шквал критики через їхні виступи у Росії. В результаті контракт про участь в Євробаченні Maruv і НСТУ не підписали - співачка була незадоволена його умовами, які назвала "кабальними".
Суспільний мовник вів перемовини з конкурсантами, що посіли у нацвідборі друге і третє місця, але гурти Freedom Jazz та Kazka підписувати контракт так само відмовились.
Зрештою НСТУ оприлюднила рішення про те, що Україна взагалі не братиме участі в цьогорічному Євробаченні.
Водночас, українські артисти на сцені фіналу Євробачення-2019 року все ж були - Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки разом зі своїм балетом виконав пісню тогорічної переможниці конкурсу Нетті Барзілай "Toy".
Він виступав поза конкурсом - як запрошений гість. До речі, іншою запрошеною гостею фіналу стала Мадонна, а також ряд колишніх учасників.
"Це гарний хід - коли учасники переспівують пісні один одного. Сподіваюся, нас хоч на цей раз не перекриють рекламою, і люди, які хочуть це побачити, побачать", - розповів артист виданню "КП в Україні".
"З нашою участю в конкурсі вийшов якийсь зіпсований телефон. Деякі думають, що ми беремо участь в "Євробаченні" як конкурсанти. Кажуть: "Ми за вас вболіваємо!" - додав Андрій Данилко.
Він додав, що Вєрка Сердючка з балетом на прохання організаторів виступили саме у "легендарних" сріблястих костюмах з зіркою - таких, як у 2007 році, коли учасник від України посів друге місце.
Водночас тодішню пісню Вєрки Сердючки "Лаша-Тумбай" виконала минулорічна срібна призерка Євробачення від Кіпру Елені Фурейра.
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