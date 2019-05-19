Мадонна, Сердючка та інші - Євробачення-2019 у фото

  • 19 травня 2019

Це кілька яскравих фото з цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення.

North Macedonia's act Копирайт изображения Getty Images
Image caption Північна Македонія була в лідерах, але після голосування опинилася на восьмому місці.
Conchita Копирайт изображения Getty Images
Image caption На Євробаченні виступила переможниця конкурсу 2014 року Кончіта Вурст.
France's entry Копирайт изображения Getty Images
Image caption Це виступ франзуського виконавця Білаль Ассані.
Australia Копирайт изображения Getty Images
Image caption Виступ Австралії був одним з найемоційніших, та Кейт Міллер-Хейдке фінішувала дев'ятою.
Eleni Foureira Копирайт изображения Getty Images
Image caption На конкурсі були цікаві вбрання. Це виконавиця з Кіпру Елені Фурейра, яка представляла свою країну минулого року.
Madonna Копирайт изображения Getty Images
Image caption А це - довгоочікуваний виступ Мадонни.
Вєрка Сердючка Копирайт изображения Getty Images
Image caption Виступила на цьогорічному Євробаченні і Вєрка Сердючка, яка у 2007 році брала участь від України і зайняла друге місце.
Duncan Laurence Копирайт изображения Getty Images
Image caption Конкурсант від Нідерландів Дункан Лоуренс був шокований тим, що він виграв.
Duncan Laurence Копирайт изображения Getty Images
Image caption Отримавши свій трофей, він не перставав посміхатися.

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