Копирайт изображения УНІАН

Колишній перший заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що повернувся в Україну.

"Друзі, понад п'ять років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - час повертатись, будувати та відновлювати. Привіт, моя люба Батьківщино!", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Також він опублікував фото з аеропорту в Києві.

Копирайт изображения Telegram/Андрій Портнов

Пан Портнов працював заступником адміністрації президента Януковича та займався судовою системою України.

До президентських виборів 2010 року пан Портнов був одним з керівників юридичної команди прем'єра Юлії Тимошенко, а потім перейшов до нового президента.

Після Євромайдану Андрій Портнов разом з командою екс-президента виїхав з України, п'ять років перебував у Відні.

В Україні його ім'я постійно згадували правоохоронні органи в контексті розслідування різних кримінальних справ - від розкрадань земель та нерухомості до вбивств на Майдані під час "Революції гідності". Сам Портнов успішно оскаржував ці заяви у вітчизняних судах.

Після втечі Януковича Євросоюз навіть наклав проти політика санкції, скасування яких він добився у 2015 році.

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