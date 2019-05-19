Гаррі та Меган опублікували нові фотографії з весілля
Герцог та герцогиня Сассекські опублікували в Instagram нові фотографії з весілля, щоб відзначити його першу річницю.
Гаррі та Меган опублікували компіляцію з 14 зображень, зокрема, деякі раніше неопубліковані фотографії.
Фотомонтаж супроводжується піснею This Little Light Of Mine, яка грала, коли вони залишили каплицю Святого Георгія у Віндзорі, у день весілля рік тому.
У дописі подружжя подякувало своїм прихильникам за "всю любов і підтримку від такої великої кількості людей".
Вони додали: "Кожен з вас зробив цей день ще більш значущим".
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Фотографії включають ряд чорно-білих знімків, зроблених фотографом Крісом Алертоном, зокрема фотографію, на якій Меган тримається за руки з матір'ю Дорією Рагланд.
Фотографія подружжя, яке цілується на сходах каплиці Святого Георгія, зроблена фотографом Press Association, Денні Лоусоном, також є одним з опублікованих знімків.
На одному з чорно-білих знімків, принц Гаррі ніби зупиняє автомобіль, а інший знімок, схоже, показує момент його роздумів.
Герцогиня Сассекська у день весілля одягла білу сукню від британської дизайнерки Клер Вейт Келлер з французького будинку моди Givenchy.
До вівтара Меган Маркл супроводжував принц Чарльз, оскільки її батько, Томас Маркл, не зміг бути присутнім на церемонії через стан здоров'я.
Гаррі та Меган використовували свій обліковий запис в Instagram для того, щоб ділитися фотографіями з першого року їхнього шлюбу, зокрема знімками їхнього сина Арчі.
Про народження дитини цього місяця також було оголошено на Instagram.
Гаррі та Меган також поділилися фотографією, на якій з Арчі знайомляться королева Єлизавета та принц Філіп.
Цей момент сфотографував Кріс Аллертон.
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