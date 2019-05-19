Гаррі та Меган опублікували нові фотографії з весілля

Копирайт изображения @sussexroyal / Chris Allerton

Герцог та герцогиня Сассекські опублікували в Instagram нові фотографії з весілля, щоб відзначити його першу річницю.

Гаррі та Меган опублікували компіляцію з 14 зображень, зокрема, деякі раніше неопубліковані фотографії.

Фотомонтаж супроводжується піснею This Little Light Of Mine, яка грала, коли вони залишили каплицю Святого Георгія у Віндзорі, у день весілля рік тому.

У дописі подружжя подякувало своїм прихильникам за "всю любов і підтримку від такої великої кількості людей".

Вони додали: "Кожен з вас зробив цей день ще більш значущим".

Копирайт изображения @sussexroyal / Chris Allerton Image caption Меган Маркл зі своєю матір'ю Дорією Рагланд

Фотографії включають ряд чорно-білих знімків, зроблених фотографом Крісом Алертоном, зокрема фотографію, на якій Меган тримається за руки з матір'ю Дорією Рагланд.

Фотографія подружжя, яке цілується на сходах каплиці Святого Георгія, зроблена фотографом Press Association, Денні Лоусоном, також є одним з опублікованих знімків.

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На одному з чорно-білих знімків, принц Гаррі ніби зупиняє автомобіль, а інший знімок, схоже, показує момент його роздумів.

Копирайт изображения @sussexroyal / Chris Allerton

Копирайт изображения @sussexroyal / Chris Allerton

Герцогиня Сассекська у день весілля одягла білу сукню від британської дизайнерки Клер Вейт Келлер з французького будинку моди Givenchy.

До вівтара Меган Маркл супроводжував принц Чарльз, оскільки її батько, Томас Маркл, не зміг бути присутнім на церемонії через стан здоров'я.

Копирайт изображения @sussexroyal / Chris Allerton

Гаррі та Меган використовували свій обліковий запис в Instagram для того, щоб ділитися фотографіями з першого року їхнього шлюбу, зокрема знімками їхнього сина Арчі.

Про народження дитини цього місяця також було оголошено на Instagram.

Гаррі та Меган також поділилися фотографією, на якій з Арчі знайомляться королева Єлизавета та принц Філіп.

Цей момент сфотографував Кріс Аллертон.

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